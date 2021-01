Cantante Mascherato, Milly Carlucci esclude Mariotto: la scelta e il motivo

La conduttrice di Ballando con le stelle ha svelato la motivazione per cui il noto stilista non farà parte della giuria del suo prossimo show

Milly Carlucci dal 29 gennaio tornerà in tv con l’edizione successiva dello show che ha incuriosito milioni di telespettatori lo scorso anno, Il Cantante Mascherato. Al giornale DiPiù Tv la conduttrice ha dedicato un’intervista in cui ha chiarito alcune voci che riguardano l’assenza di Guillermo Mariotto nel suo programma.

Già qualche tempo fa circolava l’indiscrezione secondo cui il giudice di Ballando con le stelle non avrebbe fatto parte della giuria de Il Cantante Mascherato come nell’edizione precedente. Successivamente Dagospia aveva confermato la notizia. Non solo, girava anche voce che il noto stilista non avesse preso bene l’esclusione. Inoltre secondo alcuni il motivo per cui Milly Carlucci avesse fatto una scelta del genere riguardava alcuni atteggiamenti che lo stesso Mariotto aveva assunto durante la scorsa edizione di Ballando con le stelle. Secondo certi la conduttrice non avrebbe apprezzato gli ultimi avvenimenti accaduti nello show di ballo.

Infatti, facendo un passo indietro, Guillermo Mariotto era stato protagonista di diversi litigi e discussioni sia con dei giudici che con dei concorrenti tanto da scaldare gli animi all’interno del programma. Ora però, in un’intervista a DiPiùTv la conduttrice Milly Carlucci ha deciso di svelare la reale motivazione per cui ha deciso di non annettere alla seconda edizione de Il Cantante Mascherato il noto stilista.

Il perché è molto più semplice e lineare di quanto si possa pensare. A quanto pare la conduttrice ha dichiarato di aver fatto questa scelta per non sottoporre Mariotto a ulteriori stress, in primis. In secondo luogo per evitare di sovraesporlo troppo, probabilmente anche alle critiche, a questo punto.

Ecco quali sono state le sue precise parole: “Dopo l’immenso lavoro fatto a Ballando con le stelle, non volevo spremerlo oltre e sovraesporlo. Sarebbe stato nocivo per lui”. Un atto di tutela, dunque, nei confronti dello stilista. È noto, infatti, che Milly Carlucci ha sempre difeso la sua giuria di Ballando con le stelle. E in questo caso anche Mariotto.

Milly Carlucci, le preoccupazioni su “Il Cantante Mascherato”

Non solo, durante l’intervista a DiPiùTv ha anche raccontato i suoi timori circa Il Cantante Mascherato. In primo luogo a causa della pandemia da Covid e dalle misure di sicurezza da adottare.

“Dopo le disavventure a Ballando sono molto agitata, ma questo programma è più facile perché i concorrenti sono mascherati e arrivano negli studi con speciali caschi di protezione, dato che non possono farsi riconoscere. Comunque ci sottoporremo tutti, come prevede il protocollo, ai tamponi usando le accortezze del caso.”

E per quanto riguarda dell’insistente indiscrezione sull’entrata di Costantino Della Gherardesca nel team dello show ha concluso perentoria: “I contratti non sono ancora stati definiti”.