Carolyn Smith dura su Mariotto: faida interna a Ballando con le Stelle

Carolyn Smith attacca apertamente Guillermo Mariotto. La polemica interna a Ballando con le Stelle continua a divampare dopo che il giudice, nella puntata del 24 ottobre 2020, ha rilasciato delle esternazioni opinabili. Altre frasi rivedibili le ha pronunciate a Storie Italiane, trasmissione condotta nel mattino di Rai Uno da Eleonora Daniele.

A finire sotto la lente di ingrandimento le parole che ha riservato ad Elisa Isoardi (“Rotolarsi fra le lenzuola” facendo chiaramente intendere che sia abituata a farlo). Non solo: anche quelle nei confronti di Gilles Rocca, descritto come un “Robot di gomma”. Infatti al tango del danzatore e di Lucrezia Lando ha dato un voto severo, un 2.

E ancora: durante un collegamento con Storie Italiane Mariotto ha definito la signora Rossella, che fa parte della giuria dei tribuni del popolo, una “cicciona”. Alla luce di tutto questo, oggi ha detto la sua la Smith, che è piombata sullo stylist lanciandogli delle vere e proprie bordate.

“SPETTACOLO SI INSULTI NO”. Così esordisce la coreografa britannica in un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram, in cui ha affrontato il capitolo polemiche relativo al giurato di origini venezuelane. La scelta del maiuscolo mostra ulteriormente la decisione della Smith di perorare la sua causa. Causa che non vuole assolutamente sentire epiteti poco felici nei confronti delle donne.

“Voglio dire a Mariotto che va bene fare la battuta, ma non si va oltre altrimenti diventa un insulto. Non va bene, in particolare quando si rivolge in primis a una donna”.

Carolyn fa poi riferimento alle dichiarazioni di Guillermo circa l’abito che ha indossato sabato scorso (“Insulta me e la stilista Chiara Boni”) per poi menzionare le parole che il venezuelano ha rilasciato verso la signora Rossella, che si è beccata, come poc’anzi detto, della “cicciona” . “Mi fermo qui… spero che possiamo tornare a un buon equilibrio il prossimo sabato. Allegria nello studio e principalmente a casa”, ha concluso la britannica, evidentemente stizzita da tutta la vicenda.

Guillermo Mariotto e la Signora Rossella: botta e risposta a distanza per i protagonisti di Ballando con le Stelle

Nelle scorse ore si è difesa anche la Signora Rossella circa le dichiarazioni poco ‘ortodosse’ dello stilista a lei rivolte. Lo ha fatto con piglio, controbattendo in modo netto e deciso:

“Guillermo, sono la cicciona vestita di strass. Al giorno d’oggi ancora la parola cicciona? Che poi io cicciona lo sono veramente, ma tu non mi sembri tanto magrolino. Ma io so cosa vuoi fare, come con Rocca, che gli hai messo 2 perché, come hai detto, gli vuoi puntare i fari addosso. Allora puntali anche addosso a me, così questi strass li facciamo luccicare ancora di più. E io mi chiamo Rossella, ma per te Signora Rossella.”

Non resta che attendere la prossima puntata dello show di Milly Carlucci, prevista per sabato 31 ottobre. Si prevedono altre scintille.