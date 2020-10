A Ballando con le Stelle la ballerina e coreografa ha sfoggiato lo stesso abito scelto dall’ex ragazza di Non è la Rai per il suo debutto da opinionista al Grande Fratello Vip 5.

Carolyn Smith come Antonella Elia. Per la sesta puntata di Ballando con le Stelle 2020 la ballerina e coreografa ha indossato uno sgargiante vestito verde. Lo stesso indossato dalla Elia per la prima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini e Pupo.

Un vestito che ha portato molto fortunata alla Elia – assai apprezzata oggi nel ruolo di opinionista – tanto che Antonellina ha voluto fortemente indossarlo pure per il servizio fotografico per il settimanale Confidenze, che di recente le ha dedicato la cover. Un outfit semplice ed elegante ma allo stesso tempo particolare che ha ricevuto parecchi complimenti.

Un dress adatto a donne che hanno personalità, che sanno il fatto loro e che hanno lottato tanto nella vita. Un po’ come accaduto ad Antonella e Carolyn, due vere e proprie leonesse nel mondo dello spettacolo. Due persone che non hanno mai paura di essere se stesse e di dire quelle che pensano.

La creazione che ha incantato sia Antonella Elia sia Carolyn Smith è firmato La Petite Robe di Chiara Boni. Quest’ultima è una stilista, imprenditrice e scrittrice che da oltre 40 anni si occupa di moda. Il suo nuovo marchio sta spopolando in Italia e all’estero, soprattutto negli Stati Uniti.

Oltre ad Antonella Elia e Carolyn Smith, gli abiti de La Petite Robe sono stati scelti pure da Oprah Winfrey, una delle donne più potenti in America.

I capi de La Petite Robe sono realizzati in tessuti stretch innovativi, progettati per incontrare le esigenze di una donna dinamica, continuamente in viaggio. Sono ripiegabili in micro buste di tulle, sono facili da lavare e non necessitano dunque di stiratura.

L’abito verde sfoggiato da Antonella Elia e Carolyn Smith fa parte della collezione autunno/inverno 2020-2021 de La Petite Robe di Chiara Boni. Non è disponibile sullo shop online ma solo nelle tre esclusive boutique presenti in Italia: ovvero Milano, Roma, Firenze.

Generalmente gli abiti di questo marchio partono da un prezzo base di 500 euro ma dello stesso brand è possibile trovare anche giacche e tailleur.