Nessuna sorpresa a Il Cantante Mascherato 2022. Sotto la maschera di SoleLuna si nascondeva Cristiano Malgioglio. Il cantautore ha perso lo spareggio contro Camaleonte ed è stato così costretto a svelare la sua identità. Identità che in realtà era stata individuata fin dalla prima puntata di questo show. Ma l’amico di Barbara d’Urso è riuscito ad andare avanti grazie soprattutto al supporto dei giudici, che hanno vagliato anche i nomi di Massimo Lopez, Nicola Savino e Max Giusti.

La maggior parte dei telespettatori aveva però “sgamato” Cristiano Malgioglio fin da subito e proprio per questo una frase di Milly Carlucci ha indignato il pubblico. La conduttrice Rai ha definito SoleLuna la maschera più enigmatica di questa edizione de Il Cantante Mascherato. Ma così non è visto che tantissimi erano sicuri da tempo del travestimento di zia Malgy. Un artista unico nel suo genere, nelle movenze, nello stile, indubbiamente difficile da camuffare.

La telefonata a Caterina Balivo

Dopo lo smascheramento Cristiano Malgioglio ha svelato pure il mistero della telefonata fatta in diretta a Caterina Balivo. Nel corso di una delle prime puntate SoleLuna aveva appena finito di esibirsi quando la giurata ha avuto la brillante idea di prendere il cellulare e chiamare Cristiano. A rispondere al telefono non era Malgioglio bensì Massimo Lopez, che imita alla perfezione l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Uno scherzo organizzato, come rivelato da Milly Carlucci, dallo stesso Malgioglio, che ha fatto di tutto per portare giudici e fan fuori strada. Burle a parte, Cristiano ha ringraziato la padrona di casa per questa grande opportunità: il 76enne ha ammesso di essersi divertito molto in un programma così leggero e spensierato, amato da grandi e piccini.

Non sono però mancati gli inconvenienti. Malgy ha confidato che la sua maschera è assai pesante tanto da avergli procurato una cervicale che ora dovrà curare con tanto riposo.

Le altre maschere de Il Cantante Mascherato 2022

Fino ad ora gli eliminati de Il Cantante Mascherato 2022 sono: Gallina-Fiordaliso, Aquila-Alba Parietti, Cavalluccio Marino-Cristina D’Avena, Edoardo Vianello-Pinguino, Pastore Maremmano-Riccardo Fogli, Pesciolino rosso-Vladimir Luxuria, Drago-Simone Di Pasquale, Medusa-Bianca Guaccero, Gatta-Eleonora Giorgi, Pinguino-Gabriele Cirilli, SoleLuna-Cristiano Malgioglio.