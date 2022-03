Il Cantante Mascherato, Drago è Simone Di Pasquale: che delusione!

Il ballerino di Ballando con le Stelle è stato scelto come coreografo e pure come concorrente del programma di Rai Uno

Nessuna sorpresa a Il Cantante Mascherato: sotto la maschera del Drago c’era davvero Simone Di Pasquale. Dopo aver vinto molteplici sfide e aver più volte rischiato l’eliminazione il ballerino non è riuscito a vincere contro la Lumaca. Da tempo si faceva il nome dell’insegnante di Ballando con le Stelle, complici le ottime coreografie eseguite, ma erano in molti ad aspettarsi un colpo di scena durante la prima semifinale della trasmissione di Rai Uno.

E invece niente, Milly Carlucci – come ribadito sui social network da più di qualcuno – quest’anno è andata al risparmio e a quanto pare ha fatto i conti con un budget piuttosto ridotto. Simone Di Pasquale non è stato scelto solo come concorrente ma anche come coreografo de Il Cantante Mascherato. Ruolo ricoperto nelle prime due edizioni da Raimondo Todaro, dallo scorso settembre passato su Canale 5 ad Amici.

Critiche a Il Cantante Mascherato

Parecchi inoltre continuano a storcere il naso davanti a questa commistione tra Ballando con le Stelle e Il Cantante Mascherato, i due principali show di Milly Carlucci. Molti dei partecipanti sono stati ex concorrenti del primo mentre nel secondo sono presenti nel cast Sara Di Vaira e Rossella Erra, che fanno già parte della squadra del varietà sul mondo della danza.

Insomma un riciclo che non piace più di tanto e che non fa di certo bene a Il Cantante Mascherato, uno show curioso e dinamico, dove si aspettano sorprese e colpi di scena che in questa terza stagione faticano ad arrivare. Critiche a parte Simone Di Pasquale – che qualche mese fa ha detto addio a Ballando con le Stelle – ha ammesso di essere grato a Milly per questa nuova esperienza.

Il ballerino e coreografo si è divertito molto come Drago a Il Cantante Mascherato e ha avuto modo di mettere in luce le sue doti canore, nascoste fino ad oggi.

Gli eliminati de Il Cantante Mascherato 2022

Con Drago-Simone Di Pasquale salgono a sette gli eliminati della terza edizione de Il Cantante Mascherato. Fuori dai giochi fino ad oggi: Gallina-Fiordaliso, Aquila-Alba Parietti, Cavalluccio Marino-Cristina D’Avena, Edoardo Vianello-Pinguino, Pastore Maremmano-Riccardo Fogli, Pesciolino rosso-Vladimir Luxuria.