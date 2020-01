Il Cantante Mascherato, Orietta Berti Unicorno delusa: “Forse ho sbagliato”

Orietta Berti parla a Italia Sì dell’eliminazione a Il Cantante Mascherato

Orietta Berti non ha preso bene l’eliminazione alla prima puntata de Il Cantante Mascherato. Ma il suo Unicorno non è stato salvato né dai social né dalla giuria ed è finito al televoto con il Mastino Napoletano. Alla fine il pubblico, come sempre sovrano, ha scelto di mandare a casa la Berti. Che credeva molto in questo programma, tanto che è rimasta piuttosto dispiaciuta da questa svolta. Orietta lo ha detto subito a Milly Carlucci, una volta tolta la maschera dell’Unicorno, ma pure a Italia Sì, il talk di Marco Liorni al quale ha rilasciato le prime dichiarazioni post gara. Secondo la 76enne la colpa è stata tutta della scelta delle canzoni – E la luna bussò e Fotoromanza – che non avrebbero appassionato più di tanto i telespettatori.

Cosa ha detto Orietta Berti dopo la prima puntata del Cantante Mascherato

“Forse ho sbagliato la scelta delle canzoni. Agli italiani piace l’acuto finale e io non l’ho fatto. Purtroppo è andata male”, ha detto dispiaciuta Orietta Berti a Italia Sì. Durante la prima puntata de Il Cantante Mascherato ha invece ammesso: “Ho preparato tante canzoni, mi spiace non poter continuare. Mi sono divertita molto”.

Mastino Napoletano vince al televoto contro Unicorno / Orietta Berti

Mastino Napoletano e Unicorno sono finiti al televoto nella prima puntata de Il Cantante Mascherato perché nessun giurato della trasmissione lo ha salvato. Patty Pravo ha scelto il Coniglio, Ilenia Pastorelli il Barboncino, Francesco Facchinetti il Pavone, Flavio Insinna il Mostro, Guillermo Mariotto il Leone. Il pubblico dello show – tramite i canali social – ha invece premiato l’Angelo.