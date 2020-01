Chi è stato eliminato alla prima puntata de Il Cantante Mascherato? Unicorno, che è Orietta Berti

Orietta Berti è la prima eliminata de Il Cantante Mascherato, il nuovo show di Milly Carlucci in onda su Rai Uno. La cantante si è nascosta dietro i panni dell’Unicorno ma nonostante una buona performance de ‘La luna bussò’ è finita al televoto con il Mastino Napoletano. Quest’ultimo – che molto probabilmente è il conduttore Alessandro Greco – è riuscito a passare alla seconda puntata con il 53% delle preferenze. Orietta ha ottenuto solo il 47% dei voti ed è stata così costretta a lasciare il programma. “Peccato dover andar via, mi sono divertita molto“, ha ammesso la Berti una volta tolta la maschera.

Mastino Napoletano vince al televoto contro Unicorno / Orietta Berti

Mastino Napoletano e Unicorno sono finiti al televoto nella prima puntata de Il Cantante Mascherato perché nessun giurato della trasmissione lo ha salvato. Patty Pravo ha scelto il Coniglio, Ilenia Pastorelli il Barboncino, Francesco Facchinetti il Pavone, Flavio Insinna il Mostro, Guillermo Mariotto il Leone. Il pubblico dello show – tramite i canali social – ha invece premiato l’Angelo.

Chi sono i concorrenti de Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci

Secondo quanto trapelato in rete dietro il Mastino Napoletano potrebbe nascondersi il presentatore Alessandro Greco mentre Albano sarebbe il Leone. Molti puntano poi su Valerio Scanu come Angelo e Arisa come Barboncino. Non resta che attendere la prossima puntata in onda su Rai Uno venerdì 17 gennaio!