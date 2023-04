Il Cantante Mascherato, la frase di Facchinetti che fa tremare Milly

Nonostante i bassi ascolti la quarta edizione de Il Cantante Mascherato va avanti. L’inizio della terza puntata è stata subito segnata da una frase di Francesco Facchinetti – giurato da quattro anni della versione italiana del format coreano – che ha lasciato tutti di stucco. Gaffe o semplice ironia?

Tutto è iniziato dopo l’esibizione di Stella, una delle maschere più interessanti de Il Cantante Mascherato 2023. Le principali indiziate sono Valeria Marini e Simona Ventura. Quando ha preso parola Francesco Facchinetti ha fatto una confessione inaspettata.

“Da contratto devo dire nomi strani ma questa volta sono sicuro che lì sotto si nasconda Simona Ventura”, ha affermato l’ex Dj Francesco. Dichiarazione che ha spinto il collega Flavio Insinna a guardarlo piuttosto perplesso mentre Milly Carlucci è rimasta impassibile.

Forse un modo per non alimentare ancora di più le polemiche che già in questi giorni hanno interessato Il Cantante Mascherato. Quel che è certo che è negli ultimi anni Francesco Facchinetti ha azzardato i nomi più improbabili, insinuando personaggi che difficilmente parteciperebbero a uno show del genere.

L’atteggiamento di Francesco Facchinetti è dunque una tattica creata ad hoc per aumentare la suspance sul programma e depistare le indagini o il figlio di Roby dei Pooh ha semplicemente scherzato in diretta?

La verità sulla chiusura de Il Cantante Mascherato

Milly Carlucci ha aperto la terza puntata de Il Cantante Mascherato 2023 ribadendo che la chiusura della sua trasmissione non è imminente. Questa edizione andrà avanti su Rai Uno fino alla puntata finale, prevista per il prossimo 22 aprile.

Nei giorni scorsi qualche sito ha azzardato una chiusura immediata dello show del sabato sera considerati gli ascolti deludenti ma non sarà così. Molto probabilmente Il Cantante Mascherato non andrà in onda nel 2024 con una quinta edizione ma quella in corso è salva.

La quarta edizione de Il Cantante Mascherato è un flop

Stando a quanto spifferato da Dagospia già quest’anno Il Cantante Mascherato era a rischio ma alla fine Milly Carlucci è riuscita ad ottenere una quarta edizione del format nato in Corea del Sud. Gli ascolti delle prime puntate stanno però spingendo i vertici Rai a non pensare ad una quinta edizione.

Il motivo è presto detto: i costi della trasmissione sono piuttosto elevati per uno show che raggiunge a malapena due milioni di telespettatori. Ascolti dovuti in parte al meccanismo della versione italiana che fa fatica a funzionare. Ritmo lento, troppe chiacchiere, numerosi elementi da Ballando con le Stelle che non aiutano lo spettacolo.

Il pubblico ha avuto pure da ridire sull’età dei concorrenti in gara, che oscilla tra i 70 e i 90 anni (Sandra Milo prima eliminata di quest’anno). Per molti bisognerebbe dare più spazio a volti giovani.