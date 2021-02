By

Sotto la maschera del Gatto alla seconda edizione de Il Cantante Mascherato si nascondeva Sergio Assisi. L’attore napoletano è stato eliminato nel corso della quarta puntata dello show di Milly Carlucci. Il Gatto ha perso allo spareggio contro la Farfalla, che ha ottenuto il 57% delle preferenze. Le due maschere sono state le meno votate sommando i voti della giuria e del pubblico (i telespettatori votano solo ed esclusivamente tramite i social network).

Sergio Assisi e il suo Gatto non hanno ottenuto più del 43% dei voti nello spareggio contro la Farfalla che, secondo alcuni, sarebbe Anna Tatangelo (anche se l’ex compagna di Gigi D’Alessio ha seccamente smentito su Instagram). Dopo lo svelamento l’attore, che in passato ha lavorato con Milly Carlucci a Ballando con le Stelle, ha ringraziato tutti per questa incredibile esperienza.

L’identità del Gatto è stata indovinata da due giurati de Il Cantante Mascherato, ovvero Caterina Balivo e Flavio Insinna. Costantino della Gherardesca, Patty Pravo e Francesco Facchinetti hanno invece fatto il nome di Rosalinda Celentano visto che il personaggio ha cantato pure con voce femminile. Nient’altro che la bravura di Assisi, che ha messo in mostra per l’ennesima volta il suo talento.

Durante lo svelamento del Gatto – indubbiamente uno dei momenti più attesi de Il Cantante Mascherato – il pubblico non ha particolarmente apprezzato il gesto di Patty Pravo. La regia ha infatti inquadrato la ragazza del Piper mentre sbadigliava.

Un gesto forse naturale e involontario, considerato anche l’orario, che però ha fatto parecchio discutere sui social network. “Il primo piano di Patty Pravo che sbadiglia durante lo svelamento della maschera del gatto è molto significativo…”, ha scritto qualcuno su Twitter.

Qualcun altro ha invece commentato: “Giuria completamente sbagliata, salvo solo la Balivo e Insinna”. E poi ancora: “Con tutto il rispetto per la Pravo, è alquanto inutile nel programma”. Nonostante le critiche non è la prima volta che Patty Pravo fa chiacchierare a Il Cantante Mascherato.

Nella prima puntata della seconda edizione la cantante è stata al centro di un battibecco con la new entry Caterina Balivo. Lo scorso anno ha invece avuto un duro scontro con Francesco Facchinetti.