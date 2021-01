Patty Pravo fulmina la Balivo in diretta: c’entra la storia con Riccardo Fogli

Esordio in giuria col botto per Caterina Balivo alla seconda edizione de Il Cantante Mascherato. La conduttrice Rai ha subito portato nel programma di Milly Carlucci la sua verve ed energia. E non sono mancate stoccate che non sono piaciute ad altri giurati, come Patty Pravo. Quest’ultima non ha proprio digerito il paragone della collega e l’ha praticamente fulminata in diretta con uno sguardo di ghiaccio.

Tutto è partito dopo l’esibizione del Lupo, una delle maschere de Il Cantante Mascherato 2021. Un uomo che si è descritto tenace, orgoglioso e fiero. Secondo Francesco Facchinetti e Caterina Balivo sotto il costume si nasconde Riccardo Fogli, visto che il personaggio ha parlato di un branco che è stato costretto ad abbandonare. Chiaro, secondo i due giurati, l’addio di qualche tempo fa di Fogli ai Pooh.

Ma la Balivo ci ha tenuto a sottolineare che il Lupo non si è descritto come il Lupo cattivo delle favole e ha ricordato il racconto dei fratelli Grimm. Una fiaba incentrata su un lupo che si fa fregare dalla volpe. E così Caterina ha associato pubblicamente la volpe a Patty Pravo. Un paragone che ha infastidito parecchio la diretta interessata. Prima uno sguardo glaciale nei confronti della Balivo poi la frase stizzita: “Come mi hai usato? Cosa c’entro io?”.

Tutta la storia di Riccardo Fogli e Patty Pravo

Caterina Balivo, piuttosto tesa, ha preferito non aggiungere altri dettagli per non creare ulteriore imbarazzo ma gli appassionati di musica hanno colto al volo il discorso della nuova giurata de Il Cantante Mascherato. Nei primi anni Settanta Riccardo Fogli ha abbandonato i Pooh subito dopo aver iniziato una relazione con Patty Pravo. Secondo i gossip dell’epoca il cantante ha preso questa decisione proprio per via della Pravo.

In un’intervista di qualche anno fa Riccardo Fogli ha chiaramente dichiarato che il produttore dei Pooh lo ha messo davanti ad una scelta ben precisa:

“Mi trovavo benissimo con i Pooh, ma la mancanza di libertà mi impediva di vivere la mia grande storia d’amore con Nicoletta. Il produttore arrivava da me ogni mattina con i giornali scandalistici che parlavano della mia vicenda, mescolandola con le foto dei Pooh. Lui considerava tutto ciò un danno di immagine per il quartetto. Io mi dissi: piuttosto che rinunciare a Patty torno a fare il gommista. Avevo continui malesseri, stavo male fisicamente”

Per amore di Patty Pravo Riccardo Fogli ha lasciato la moglie Viola Valentino. Ma la storia con Patty non è durata più di un anno e quando il sentimento si è spento Fogli è tornato tra le braccia della moglie.