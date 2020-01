Il Cantante Mascherato: Patty Pravo bacchetta Francesco Facchinetti alla prima puntata

Patty Pravo è tornata a fare la giurata dopo l’esperienza a Ora o mai più di Amadeus. La cantante è ora la regina de Il Cantante Mascherato, il nuovo format di Milly Carlucci su Rai Uno. E come sempre Patty non ha avuto peli sulla lingua nel commentare le varie esibizioni. O nel bacchettare il collega Francesco Facchinetti, come accaduto nel corso della prima puntata. Tra una performance e un’altra l’ex cantante, oggi agente e opinionista tv, ha controllato più di una volta i commenti sul programma su Twitter per avere dei suggerimenti in merito ai misteriosi cantanti che si celano dietro le otto maschere. Un comportamento che non è andato giù a La ragazza del Piper, che non ha avuto paura a farlo notare in diretta.

Cosa ha detto Patty Pravo a Francesco Facchinetti

“Quando si lavora con la voce truccata è possibile fare tutto, come mi insegna Facchinetti. Io non ho i social che mi danno le risposte”, ha detto pungente Patty Pravo mentre cercava di capire chi si nascondeva dietro una delle otto maschere de Il Cantante Mascherato. Un’affermazione che è piaciuta parecchio al pubblico, che sui social network non ha potuto fare a meno di elogiare l’atteggiamento di Nicoletta Strambelli. Facchinetti, dal canto suo, ha preferito non replicare alla collega più grande e ha risposto con un semplice sorriso.

Il pubblico si schiera dalla parte di Patty Pravo

“Patty Pravo che stende Facchinetti! Beccato”, ha subito scritto qualcuno su Twitter. “Patty è la vipera che morde Facchinetti. Adoro”, ha sottolineato qualche altro telespettatore. “Patty Pravo asfalta Facchinetti che copia le battute da Twitter, volo via”, ha aggiunto un altro.