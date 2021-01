Il Cantante Mascherato, giuria al completo. Milly: “Stavolta saremo più duri”

Il Cantante Mascherato si appresta a tornare su Rai Uno per la seconda edizione, dopo il felice esordio dello scorso anno. Da venerdì 29 gennaio se la vedrà con il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini (i due show battaglieranno sul fronte ascolti). Intervistata dal magazine Oggi, assieme a Costantino Della Gherardesca (che farà parte della giuria), la conduttrice di Sulmona ha snocciolato alcune anticipazioni relative alla trasmissione.

Innanzitutto la Carlucci ha dichiarato che quest’anno il ‘tono’ del programma sarà più ‘agguerrito’ e meno morbido. “L’anno scorso siamo stati troppo buoni. Dovevamo spiegare il programma e abbiamo dato indizi lapalissiani. Non saremo più così generosi”, ha spiegato Milly. Una delle new entry in giuria sarà Costantino, che ha ben conosciuto la 66enne durante l’ultima stagione di Ballando con le Stelle, dove è stato uno dei concorrenti.

Il feeling professionale tra i due è palpabile. Della Gherardesca, riferendosi a Milly, parla di una persona “super” professionale e maniaca dei dettagli. Questo tratto, però, non le preclude di scherzare su di sé, come aggiunge sempre il presentatore: “È autoironica come me… e perfezionista come Madonna, ma più solare”.

La giuria de Il Cantante Mascherato è al completo (o quasi…)

Oltre a Costantino, in giuria sono attesi Patty Pravo, Francesco Facchinetti e Flavio Insinna. Chi non farà parte della squadra è Guillermo Mariotto. La rinuncia allo stylist, ufficialmente, è da imputare alla sensibilità di Milly. Nella fattispecie la presentatrice ha spiegato che l’esclusione di Mariotto non deriva da qualche presunta ‘crepa’ verificatasi a Ballando con le Stelle, ma dall’intenzione di non inflazionarlo. Una cosa è certa: Guillermo quest’anno non sarà dietro al bancone dei giurati (per ora il diretto interessato non ha commentato la vicenda).

Un’altra novità potrebbe riguardare un quinto giudice. La persona individuata sarebbe il vincitore della prima edizione del talent, vale a dire Teo Mammucari. Nei giorni scorsi, sul personaggio televisivo romano, è circolata un’altra indiscrezione: quella che lo vuole a capo di una ‘troupe’ investigativa nel programma, che si potrebbe dedicare a cercare di scoprire che si cela dietro le nove maschere. Non resta che attendere qualche giorno per capire se Mammucari farà parte del progetto oppure no: il 29 gennaio è ormai alle porte.