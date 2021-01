Cantante Mascherato, Milly Carlucci ‘apparecchia’: news giuria e cantanti

Il 29 gennaio si avvicina e Milly Carlucci è pronta per partire con la seconda edizione de Il Cantante Mascherato. Lo scorso anno lo show ottenne un ottimo risultato in termini di ascolti. L’obbiettivo è migliorarsi e offrire svago e spensieratezza al pubblico di Rai Uno. La conduttrice, in una intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha fatto il punto sul programma che si appresta a decollare.

Prima di leggere quanto dichiarato dalla padrona di casa della trasmissione della rete ammiraglia Rai, si sottolinea che, notizia dell’ultima ora, il talent si scontrerà direttamente con il Grande Fratello Vip, che proprio dal 29 gennaio tornerà in onda il venerdì.

Archiviata la tribolata edizione di Ballando con le Stelle 2020 – un’impresa visti i tanti ostacoli provocati dall’emergenza sanitaria, Milly è pronta a tornare in scena. Quest’anno si alza l’asticella, i concorrenti saranno 9. Naturalmente niente nomi, visto che scoprire chi c’è dietro le maschere è proprio il fulcro dello show. La Carlucci però assicura che ci saranno “tutti nomi di primissimo piano”, aggiungendo che il format ha molto “appeal sui colleghi del mondo dello spettacolo”.

Milly ha speso nuovamente parole su Guillermo Mariotto. Il giurato di Ballando con le Stelle, arruolato anche nella prima edizione del Cantante Mascherato, quest’anno non ci sarà. Si era mormorato che l’esclusione non fosse stata un granché digerita dallo stesso stylist e che fosse dovute alle sue intemperanze nelle ultime puntate di Ballando. La Carlucci, però, ha un’altra versione e parla non di “una sostituzione ma di una scelta per non inflazionarlo”.

“Quanto a Ballando – prosegue -, eravamo tutti tesi come fionde pronte a lanciare il sasso; dopo mesi di attesa per andare in onda eravamo caricati a pallettoni. In generale c’è stato un tono goliardico un po’ diverso dal normale, ma era intonato al momento che abbiamo vissuto”. Capitolo Mariotto chiuso. E in giuria chi ci sarà al suo posto? Nelle scorse ore è trapelato il nome di Costantino della Gherardesca, altro ex volto dell’ultima edizione dei danzatori ‘stellati’. Milly non si sbilancia, ma nemmeno smentisce e le sue parole suonano più come una conferma che come una negazione:

“I contratti non sono ancora firmati ma di certo lui, con i suoi travestimenti, è stato una specie di meraviglioso cantante mascherato prima del tempo. Trovo che divertirebbe molto il pubblico”.

Tema pubblico: ci sarà? La conduttrice parla di una “formula magica” che farà sembrare il teatro pieno anche se, ovviamente, “in realtà non abbiamo fatto assembramenti sciagurati”. Chissà cosa ha architettato… Infine il capitolo look: nella scorsa edizione si è vista una Carlucci inedita, con abbigliamenti particolari e originali. Anche in questo caso si alzerà ulteriormente l’asticella nel 2021. “Avrò un look stravagantissimo, veramente strano”, confida. Dopotutto i travestimenti sono un obbligo al Cantante Mascherato e nemmeno la padrona di casa può fare eccezione.