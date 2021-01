Grande Fratello Vip torna il venerdì: la data e la sfida (bis) a Milly Carlucci

Il Grande Fratello Vip 5 fa un altro balzo nel palinsesto di Canale 5 e si appresta a tornare con il doppio appuntamento settimanale. Quindi oltre alla serata del lunedì sulla rete ammiraglia Mediaset, sarà di nuovo in onda anche il venerdì. Ma non da subito, come spiega DavideMaggio.it: gli affezionati alle vicende della Casa più spiata d’Italia dovranno attendere qualche settimana, più precisamente venerdì 29 gennaio 2021. Quello è il giorno X. Non una data casuale: in quel giorno decolla la seconda stagione de Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci su Rai Uno. Circa gli ascolti, si prevede uno scontro tra titani non del tutto inedito. E le sorprese non sono finite qui…

Anche lo scorso anno i due programmi si sono dati battaglia per ben quattro serate. La spuntò la corazzata della Carlucci che nel poker di appuntamenti in cui ha visto la sua creatura gareggiare contro il GF Vip di Alfonso Signorini ha raccolto, in media, uno share pari al 20.3%. Per il reality Mediaset invece l’indice è rimasto al 16.9%. Chissà se quest’anno le peripezie di Tommaso Zorzi & Co. riusciranno a ribaltare la situazione rispetto a 12 mesi fa. Come prima si accennava c’è anche una ulteriore notizia riguardante i due show.

Sempre DavideMaggio.it, citando Publitalia, rende noto che Canale 5 ha deciso di azzardare fino in fondo con il GF Vip. Vale a dire? Che al momento la finale del reality è previsto per venerdì 26 febbraio. In quello stesso giorno c’è anche l’ultimo atto della trasmissione della Carlucci. Dunque, salvo ripensamenti del Biscione dell’ultima ora (non da escludere del tutto), sarà finale contro finale. Chissà chi avrà la meglio.

Grande Fratello Vip 5, il calendario delle puntate fino alla fine dello show

Di seguito il calendario aggiornato degli appuntamenti del reality. Visto che Mediaset non è nuova a mutamenti in corso d’opera non è detto che non possano esserci delle modifiche prossimamente: