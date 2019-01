Ignazio Moser, come sta dopo l’incidente? Cecilia Rodriguez sempre vicino

Ignazio Moser news dopo l’incidente: ecco come sta il fidanzato di Cecilia Rodriguez

Come sta Ignazio Moser? Il ciclista è stato vittima di un incidente sulla neve. La sua mano sarà fuori uso per un po’. Niente di grave, per fortuna, ma Cecilia Rodriguez ha deciso comunque di non abbandonarlo nemmeno per un secondo: nelle loro ultime Instagram stories, sono sempre insieme e, ironicamente, Ignazio ha detto che la fidanzata è diventata il suo nuovo autista. L’incidente aveva fatto preoccupare i fan che, inizialmente, non sapevano proprio cosa gli fosse successo. Ignazio, dopo i dovuti accertamenti, ha potuto chiarire tutto. Adesso dovrà aspettare del tempo prima di poter riutilizzare come prima la mano.

Ignazio e Cecilia inseparabili dopo l’infortunio

“Rotto e malaticcio”, questo è l’ultimo messaggio pubblicato da Ignazio Moser su Instagram. Oltre ad aver subìto questo infortunio, si è beccato anche l’influenza. Menomale che c’è Cecilia al suo fianco, che si sta prendendo costantemente cura di lui. Un periodo di infortuni, questo: anche Fabio Colloricchio ha avuto un incidente sulla neve. Speriamo che siano gli ultimi. Sia Ignazio sia Fabio sono tornati alla vita di tutti i giorni (ricorderanno per sempre queste vacanze invernali), ma non potranno fare sforzi eccessivi e quindi non potranno nemmeno curare come si deve il loro fisico. E, per loro, il fisico è importantissimo: che foto posteranno su Instagram nei prossimi giorni?

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ultime notizie: cosa è successo ora alla coppia?

Ignazio e Cecilia hanno fatto molto chiacchierare nelle ultime settimane per la loro amicizia con Andrea Damante. Molte fan di Giulia De Lellis si sono infastidite parecchio, ma entrambi hanno difeso a spada tratta il loro legame con l’ex tronista di Uomini e Donne; tronista che ha appena fatto un tatuaggio che potrebbe essere ricondotto proprio alla De Lellis! Ormai Ignazio e Cecilia sono abituati alle critiche: non dimenticano tutto quello che hanno scatenato al Grande Fratello Vip…