Ida Platano scrive a Maria de Filippi: il messaggio prima di Temptation Island

Temptation Island, Ida Platano scrive a Maria De Filippi: il suo messaggio prima della puntata finale

Temptation Island è stata sicuramente un’esperienza che ha molto provato emotivamente Ida Platano. Dopo i primi disguidi con il fidanzato Riccardo, però, la dama del Trono Over di Uomini e Donne è riuscita ad avere in amore le certezze che stava cercando da tempo. Il suo viaggio dunque si è concluso positivamente e, forse anche per questo motivo, le sue attenzioni stasera (prima della puntata finale) sono state rivolte ad una persona in particolare. Ida, infatti, ha scritto sui social un messaggio alla conduttrice e ideatrice di Temptation Island, colei che le ha dato la possibilità di mettersi alla prova, ovvero: Maria De Filippi.

Ida Platano scrive a Maria De Filippi: “Donna stupenda”

Usando parole brevi e concise Ida Platano ha voluto mandare un chiaro messaggio a Maria De Filippi. “Donna stupenda!” ha scritto il volto noto di Uomini e Donne su Instagram Stories “Piena d’amore sei tu Maria, grazie”. Prima, durante e dopo il Trono Over, quindi, Ida sembrerebbe aver trovato molto conforto nella moglie di Maurizio Costanzo che, d’altronde, si è sempre distinta per i suoi modi di fare e per l’empatia mostrata nei suoi programmi. Maria De Filippi sarà pure una macchina da guerra a lavoro ma, ad onor del vero, quando si è trattato di ascoltare e capire lei c’è sempre stata per le persone che con lei hanno collaborato, mostrando sempre una forte empatia.

Maria De Filippi dietro le quinte di Temptation Island: a lavoro anche in estate

Pur non mostrandosi in prima persona, Maria De Filippi ha messo anima e corpo nella realizzazione di questa edizione di Temptation Island. La moglie di Costanzo, come dimostrano le foto pubblicate dal settimanale Chi, non ha mai smesso di lavorare ai suoi progetti nemmeno durante la stagione estiva. Ogni puntata di Temptation, infatti, è stata messa a punto da lei in persona e mandata in onda dopo la sua approvazione.