Maria De Filippi dietro le quinte di Temptation Island: anche in estate piena di lavoro

Maria De Filippi a lavoro dietro le quinte di Temptation Island: niente vacanze per la conduttrice

Vacanze mai iniziate per Maria De Filippi quest’anno. La celebre conduttrice di Canale 5, infatti, pur non apparendo in TV da diversi mesi, continua a lavorare ai suoi progetti anche d’estate. Dopo Uomini e Donne la moglie di Maurizio Costanzo, come ci ha fatto sapere il settimanale Chi nell’ultimo numero pubblicato in edicola, si è buttata a capofitto su Temptation Island. Cast, produzione, addetti ai lavori, telecamere e riprese sarebbero state tutte sotto il suo controllo. Tra una ripresa e l’altra, però, Maria De Filippi in Sardegna si è anche concessa un po’ di relax, dedicando il suo tempo libero a lunghe passeggiate a cavallo e pomeriggi in piscina.

Maria De Filippi, estate a lavoro: dopo Temptation Island torna a Roma per i casting di Amici e le registrazioni di Tu si que vales

Finite le registrazioni di Temptation Island in Sardegna Maria De Filippi è poi tornata a Roma dove, per la precisione, si è rimessa a lavoro dedicando anima e corpo ai casting di Amici e alle prime puntate di Tu si que vales. La conduttrice di Uomini e Donne, inoltre, starebbe già iniziando a valutare i primi tronisti della prossima edizione del suo date -show. Come se tutto ciò non fosse già abbastanza, in fine, Maria De Filippi pare sia riuscita a trovare del tempo anche per C’è posta per te. Al suo vaglio, infatti, starebbero passando le storie che lei stessa poi racconterà al pubblico da casa il prossimo autunno.

Maria De Filippi festeggia Maurizio Costanzo: ad agosto la festa degli 80 anni di lui

Ma quando va allora in vacanza Maria De Filippi? L’unico momento libero dagli impegni che la conduttrice si è ritagliata sembrerebbe coincidere con il compleanno del marito. Maurizio Costanzo compierà 80 anni il 28 agosto e lei, insieme al figlio Gabriele, sarà insieme a lui ad Ansedonia per festeggiare l’evento.