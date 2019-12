Ida e Riccardo ultime notizie, non si sposano: lei travolta dalle polemiche

Uomini e Donne, Ida e Riccardo non si sposano: le ultime notizie non sono positive

Chi ha seguito Uomini e Donne saprà senz’altro le ultime notizie su Ida Platano e Riccardo Guarnieri: i due non si sposano, almeno per il momento, e tutto sembrerebbe dipendere da Ida che non se la sente di dare ancora tanta fiducia a Riccardo nonostante lui abbia fatto un gesto così eclatante. Il fatto è che Ida sembra finita in un circuito vizioso in cui le pretese nei confronti di Riccardo aumentano e lo fanno a prescindere dal comportamento del Cavaliere; sembra come se Ida fosse inaccontentabile, e non perché non innamorata ma perché tutt’altro che disposta a fidarsi ciecamente di lui.

Ida e Riccardo news, lei vuole stare da sola

Riccardo da parte sua ha reagito malissimo alla presa di posizione di Ida che oggi ha usato poche parole per rispondere alla proposta di matrimonio: “Voglio stare da sola”, questa la sintesi del suo stato d’animo che ha mandato in crisi Riccardo e che ha fatto esplodere le polemiche sul Web e sui profili social di Uomini e Donne. In tanti si chiedono come mai Ida sia così fredda, perché la stia portando così tanto per le lunghe e ormai qualcuno fa anche notare che le sponsorizzazioni continue in una situazione come questa hanno stufato; al riguardo va detto che, se è vero che le pubblicità sui social sono fastidiose, è anche vero che Ida non può dir nulla su ciò che accade a Uomini e Donne Over.

Riccardo amareggiato, Ida travolta dalle polemiche dopo Uomini e Donne

Ci troviamo insomma punto e a capo, con un Riccardo che ha sparato tutte le sue cartucce, e palesemente innamorato di Ida, e con lei che invece non riesce a darsi pace ed è continuamente criticata ovunque. Vi lasciamo con alcuni post in cui è possibile leggere le accuse alla Dama di cui vi abbiam parlato: