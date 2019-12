Ida e Riccardo matrimonio, la risposta dopo la proposta e le accuse

Matrimonio Ida Platano e Riccardo Guarnieri, la proposta a Uomini e Donne

Come tutti sapete, oggi Riccardo Guarnieri ha chiesto a Ida Platano di sposarlo: le anticipazioni ci avevano già svelato come si sarebbe comportato il Cavaliere di Uomini e Donne Over, senza dirci nulla purtroppo sul comportamento della Dama. Niente in effetti è accaduto: Riccardo ha finalmente fatto il grande passo, dopo il bruttissimo esordio di ieri, ma Ida è rimasta impietrita, quasi scioccata e senza parole; in molti per questo l’hanno accusata di prendere in giro Riccardo che starebbe facendo il possibile invece per riconquistarla.

La risposta di Ida dopo la proposta e le accuse del Web

Dopo una proposta di matrimonio effettivamente ci si aspetta una reazione diversa, soprattutto da parte di una donna che ha sempre lamentato la mancanza di certezze. Non comprendiamo come mai Ida si comporti così, perché stia sempre sul piede di guerra e come mai abbia voluto ricominciare a queste condizioni; fatto sta che il pubblico sembra stufo di certi atteggiamenti, e basta andare sui profili social di Uomini e Donne per averne contezza.

Ida e Riccardo su Instagram: le ultime news sulla coppia

Finora Ida non ha risposto alla proposta di matrimonio di Riccardo: in studio i due si sono solo abbracciati durante e dopo un ballo, e lei su Instagram ha postato solo video di sponsorizzazioni varie. Entrambi tuttavia hanno pubblicato due loro primi piani con delle riflessioni a commento: che ci sia qualche riferimento al matrimonio? Sì, sappiamo che sono foto pubblicate prima della puntata ma ricordate che si tratta comunque di messe in onda registrate. Staremo a vedere cosa succederà ancora tra Ida e Riccardo, e cosa vi scriveremo tra non molto; quella che Ida ha avuto è stata una grande dimostrazione che avrebbe dovuto darle maggiori sicurezze: sarà davvero così?