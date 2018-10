Ida e Riccardo sono tornati insieme: convivenza e un figlio insieme

Ida e Riccardo su Uomini e Donne Magazine: news sulla coppia del Trono Over e Temptation Island

Ida Platano e Riccardo Guarnieri del Trono Over di Uomini e Donne sono tornati di nuovo insieme. Una gioia per i diretti interessati e per i fan della coppia, che dopo Temptation Island hanno vissuto un momento di crisi per via dei messaggi del pugliese con la tentatrice Stefanì. Ora Ida e Riccardo hanno fatto un passo indietro e riscoperto la bellezza e l’importanza del loro amore. Che, almeno per il momento, viaggerà sul binario della distanza, tra Brescia e Taranto. Per ora la coppia non andrà a convivere, come chiarito dall’ex Cavaliere a Uomini e Donne Magazine. “La convivenza è un passo che vogliamo fare, ma prima voglio che lei sia serena e che entrambi ritroviamo l’equilibrio perduto. A Taranto ho la mia posizione lavorativa, da diciotto anni sto nella stessa azienda, ma sono pronto a cercare altro. A Brescia potrei fare qualsiasi cosa”, ha puntualizzato Riccardo.

Dopo Uomini e Donne Over e Temptation Island, Guarnieri è addirittura pronto ad avere un figlio da Ida, già mamma di un bambino nato da una precedente relazione. “Un figlio da lei lo vorrei perché credo che potrebbe essere la mamma dei miei bambini. I nostri progetti ora sono: recuperare le basi, ritrovare quella serenità di fondo che abbiamo perso. Vogliamo tornare ad avere il rapporto che avevamo prima: non sto chiedendo ad Ida di essere un’altra persona ma solo di fidarsi di più. Poi penseremo alla convivenza”, ha assicurato il pugliese.

Ida Platano: “Con Riccardo Guarnieri sogno il lieto fine”

“Da parte mia c’è il totale impegno perché questa storia possa funzionare. Mi basta vedere, anche solo dei piccoli sforzi, da parte di Riccardo per avere la certezza che insieme possiamo farcela. Io, per noi, voglio il lieto fine”, ha invece dichiarato Ida Platano.