Ida e Riccardo lasciano Uomini e Donne: il gesto del Guarnieri per Gemma

Ida e Riccardo lasciano insieme Uomini e Donne: il cavaliere prima chiede scusa a Gemma Galgani

Ida Platanò e Riccardo Guarnieri hanno lasciato Uomini e Donne. La coppia, che ultimamente ha superato una grande prova a Temptation Island, ha deciso di vivere la sua storia d’amore lontano dalle telecamere. I due ora finalmente si sentono pronti ad avere una relazione, senza venirne a parlare ogni settimana in studio. Durante la scorsa puntata del Trono Over abbiamo visto Ida e Riccardo avere una discussione molto accesa. La stessa Platanò era apparsa piuttosto scossa per gli ultimi avvenimenti che avevano segnato la loro storia d’amore. In questa circostanza Gemma Galgani si era intromessa per prendere subito le difese dell’amica. Riccardo non ha reagito bene all’intervento della dama e così tra loro c’è stato un botta e risposta. Ed ecco che prima di lasciare lo studio, il Guarnieri prende la parola proprio per fare le sue scuse a Gemma per come si era comportato. Un gesto abbastanza apprezzato dalla dama, che sembra aver accettato le scuse.

“Ti chiedo scusa”, afferma Riccardo in studio. A questo è seguito un applauso del pubblico e la risposto di Gemma. La dama afferma di aver capito che la scorsa puntata il cavaliere era abbastanza nervoso. Dunque, la Galgani accetta le scuse del Guarnieri e gli dichiara che ha proprio ragione. Dunque, pace fatta tra Riccardo e Gemma. Ricordiamo che quest’ultima è molto legata a Ida. Infatti, l’abbiamo vista approdare a Temptation Island, per qualche ora, con l’obbiettivo di consolare la Platanò, la quale stava vivendo una profonda crisi all’interno del villaggio. Le due dame si sono sempre sostenute anche a distanza.

Ida Platanò e Riccardo Guarnieri vivranno la loro relazione fuori dal programma di Uomini e Donne

Riccardo potrebbe rivedere Gemma, in quanto amica di Ida. Ma il cavaliere probabilmente le ha chiesto scusa pubblicamente in quanto potrebbe essersi vergognato di fronte alla loro discussione. Infatti, il Guarnieri aveva risposto abbastanza male alla Galgani, che tentava solo di aprire gli occhi del cavaliere. Ora il pubblico può essere felice di vedere finalmente Riccardo e Ida ritrovare la loro serenità, sperando che duri per moltissimo tempo.