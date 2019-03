Ida e Riccardo: il pensiero di Maria, lei lascia il programma con il sorriso

Ida e Riccardo: Maria De Filippi spiega cosa vorrebbe il Guarnieri, la dama però lascia Uomini e Donne

Continua a versare lacrime Ida Platano per Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne. La dama del Trono Over, nel corso della puntata in onda il 26 marzo, non riesce a mettere da parte la sua fragilità e confessa di voler chiudere la sua esperienza nel programma. Non appena vede il Guarnieri sedersi al centro dello studio, con due sedie di fronte, Ida non trattiene le lacrime. La Platano ammette di non sentirsi più a suo agio all’interno dello studio. La dama non è ancora pronta a iniziare una nuova conoscenza e così confessa di voler lasciare il programma. A questo punto, Maria De Filippi annuncia che di fronte a Riccardo devono sedersi lei e Tiziana. Mentre con quest’ultima la conoscenza si conclude ancora prima di iniziare, Ida accetta di parlare con il Guarnieri. Quest’ultimo ha spiegato alla redazione di voler parlare in studio con la Platano per farle qualche domanda. Ora il cavaliere chiede a Ida il motivo per cui spesso lo guarda dal parterre femminile. “Di recente ho notato che stai lì a osservarmi”, afferma Riccardo.

Ida non ha proprio una risposta e tutti sono scioccati di fronte alla domanda di Riccardo. Secondo Gianni e Tina, il cavaliere dovrebbe ormai aver compreso che la Platano è ancora innamorata di lui. A questo punto, interviene Maria che ci tiene a spiegare cosa vorrebbe davvero Riccardo da Ida. “Solo io ho capito. Ha vissuto male dall’inizio della vostra storia che tu fossi più amata, va cercando da mesi che tu dica di lui delle cose positive. Lui questa cosa la patisce”, confessa la De Filippi. Il Guarnieri non smentisce, anzi con sorriso conferma l’idea di Maria. Il cavaliere vorrebbe sentir dire da Ida delle parole positive, in quanto secondo lui il pubblico gli andrebbe sempre contro a causa dei racconti negativi della loro storia.

Ida Platano lascia il Trono Over di Uomini e Donne: “Me ne voglio andare”

“Io penso che questo posto non sia adatto a me, me ne voglio andare. Io mi sento proprio a disagio. Ce la sto mettendo tutto, non sono pronta a una conoscenza”, rivela inizialmente la dama. Dopo di che, non appena ascolta quanto detto da Maria, ride per nulla infastidita. “Sei stato tutto riccardo, altrimenti non stavo con te”, ammette la Platano. La dama poi sembra rendersi conto del fatto che non tornerà mai insieme a Riccardo: “Mi farebbe ancora del male, sa che da parte sua è finito”. Ida poi lascia il parterre femminile. Sembra, però, che lei fuori stia ancora pensando al Guarnieri.