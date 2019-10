Ida e Riccardo si svelano. Lei: “Mi sento vuota”, lui è pronto a tutto

Ida Platano e Riccardo Guarnieri, nuove dichiarazioni: lei sempre più confusa, la critica su Armando

Continua ad attirare l’attenzione la tormentata storia d’amore di Ida e Riccardo. I due protagonisti del Trono Over si svelano, in due interviste separate, sul nuovo numero di Uomini e Donne Magazine. La Platano si dice ancora distrutta da quanto ha dovuto affrontare lo scorso anno. Quando il cavaliere le inviò quel famoso messaggio con cui rompeva con lei, quest’ultima si è sentita cadere il mondo addosso. Non riusciva ad accettare la fine della loro relazione, tanto che è più volte tornata nel programma per attirare la sua attenzione. Ora finalmente Riccardo ha fatto un grande passo in avanti, leggendo una lettera d’amore alla Platano pubblicamente. Sicuramente Ida ha apprezzato e si è anche commossa di fronte a questo forte gesto, tenendo soprattutto conto del fatto che Riccardo è una persona molto orgogliosa. Ma la Platano non è riuscita a sentire nel profondo le parole scritte dal Guarnieri. Proprio con queste parole, Ida ha scelto di chiudere con il cavaliere. Precisiamo, però, che queste interviste potrebbero risalire a quanto accaduto precedentemente all’ultima puntata registrata, in cui Ida decide di lasciare il programma con Riccardo.

Ida, intanto, ammette di non poter dimenticare la sofferenza provata durante il periodo in cui il Guarnieri non la degnava neppure di uno sguardo. E ora spiega il motivo per cui, dopo Riccardo, anche lei ha scelto di lasciare lo studio la scorsa puntata. “Io in questo momento non saprei dare nulla a un’altra persona, mi sento completamente vuota. La verità è che Uomini e Donne non è un gioco”, ammette la Platano. Intanto, su Armando Incarnato svela: “Il suo intervento mi è sembrato molto fuori luogo, inopportuno, soprattutto in quel momento”. Ida confessa che quanto detto dal cavaliere napoletano non le è piaciuto affatto! Nel frattempo, Riccardo sembra essere pronto a tutto pur di riconquistare il cuore della bella Platano.

Trono Over: Ida e Riccardo, come proseguirà la love story? Il Guarnieri pronto a riconquistare il cuore della Platano

E mentre Ida appare sempre più confusa, Riccardo è certo di ciò che ora vuole. Ebbene il Guarnieri si dice pronto a tutto pur di riconquistare il cuore della dama. “Ida, io per te ci sono”, dichiara nel corso della sua nuova intervista sul settimanale del programma.