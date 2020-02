Ida e Riccardo, dopo Uomini e Donne è crisi nera? Silenzio assordante

Uomini e Donne, Ida Platano in lacrime per Riccardo Guarnieri da Maria De Filippi

Oggi a Uomini e Donne è andata in onda la parte delle anticipazioni in cui si parlava di una rottura fra Ida Platano e Riccardo Guarnieri; è successo tutto durante la sfilata “Stasera mi dirai di sì” a cui la (presunta) compagna di Riccardo ha preso parte e in cui ha mostrato una certa sofferenza dopo alcune domande che le sono state poste. Maria De Filippi le ha chiesto come stesse e lei quasi in lacrime ha risposto con un ambiguo “Un’altra domanda, Maria… Ho preso Gianni per dirmi di ‘sì’!”. Gianni Sperti si è subito allertato: se c’è qualcuno da cui vuoi il “sì” vuol dire che sei single, no? L’opinionista si è soffermato proprio su questo ma Ida non ha voluto proferire parola.

Ida e Gemma Galgani, l’amicizia che resiste: la foto della Platano per la sua compagna

Ha fatto lo stesso anche quando in un secondo momento le hanno chiesto qualcosa in più sul motivo della sua tristezza e delle lacrime che le stavano rigando il volto dopo la sfilata di alcune Dame; anche in questo caso quella di Ida è stata una risposta sfuggente: a Gianni la Platano ha detto di non essere pronta a parlarne sebbene fosse chiaro a tutti che le cose con Riccardo non stessero andando bene. Gemma, che oggi ha ricordato un brutto periodo del suo passato, è scoppiata in lacrime e si è attirata ovviamente le critiche di Tina Cipollari: “Lei si alza e piange, cammina e piange, respira e piange. Lei piange così. Che tu piangi è proprio ridicolo come sempre!”. Proprio a Gemma tuttavia Ida ha dedicato una foto su Instagram tra le proprie storie commentandola con un “Ti voglio bene” sicuramente sentitissimo. L’amicizia tra le due insomma continua a gonfie vele. Almeno quella.

Ida e Riccardo, silenzio dopo la puntata di oggi: cosa sta succedendo?

Il comportamento di Ida e Riccardo ci fa pensare al peggio: è vero che dopo la registrazione Guarnieri ha pubblicato la foto che vedete sotto ma è anche vero che dopo questa puntata nessuno dei due ha pubblicato post di alcun tipo. Un silenzio assordante insomma che potrebbe non voler dir nulla ma che al tempo stesso potrebbe confermare le voci sulla crisi che circolano ormai da giorni. Come stanno andando davvero le cose tra Ida e Riccardo? Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo!