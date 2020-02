Trono Over, Gemma devastata: “Ero una donna finita”, Tina Cipollari KO

Gemma Galgani, al Trono Over è duro scontro con Tina Cipollari: “C’è una dignità!”

Oggi la prima parte del Trono Over è stata dedicata a Gemma Galgani e alla sua sfilata a tema “Stasera dimmi di sì” che non è piaciuta per niente a Tina Cipollari. Ricordiamo che già ieri la Dama era stata bersagliata dall’opinionista con parole molto dure che la stavano quasi per spingere ad abbandonare lo studio; oggi Gemma si è ripresa ma a nulla è servito sfilare con disinvoltura perché Tina con toni duri ha cercato di far capire a tutti che una donna della sua età non dovrebbe eccedere come fa lei: “Queste donne di 70 anni – queste le parole dell’opinionista – possono anche mettersi in gioco ma con classe! A me fa un certo effetto! A quest’età la maggior parte delle donne sono mamme, nonne… Come se io vedessi mia madre che si mette il reggicalze! C’è una dignità, c’è un decoro. Una donna che si mette in queste condizioni non è una cosa elegante!”. Gemma ha reagito molto male al parere di Tina ma ha avuto manforte da parte del pubblico e del parterre femminile.

Trono Over, lo sfogo di Gemma: “Ero una donna finita”

Contro l’opinionista si è infatti schierata Fernanda che ha urlato contro Tina un chiarissimo “Allora noi dobbiamo morire?” facendo presente alla Cipollari che Gemma “se lo può permettere” e che se le altre non lo fanno è perché non hanno lo stesso corpo. Gemma ha spiegato che si sente fiera di com’è e di quello che ha fatto in dieci anni e si è lasciata andare a un lungo sfogo: “Ero una donna finita – queste le sue parole in riferimento a quando arrivò per la prima volta a Uomini e Donne -. Quando ho visto il filmato mi sono resa conto di come mi sono ripresa! Pensavo veramente di farmi ricoverare! Ci rendiamo conto di quello che è successo?”. Il pubblico – come ha sottolineato la stessa Maria De Filippi – era tutto schierato contro la Cipollari che non ha cambiato idea: le donne di una certa età non devono “chiudersi in un ospizio” – come ha cercato di far capire Gemma – ma dovrebbero avere comunque un certo decoro.

Tina Cipollari KO, a Uomini e Donne Over tutti contro l’opinionista

A parlare a favore della Galgani è stato anche Gianni che ha spiegato come il fisico tonico di Gemma le possa consentire di fare certe sfilate; ovviamente in disaccordo l’opinionista che ha insistito: “Gianni – queste le parole della Cipollari –, non è una questione di tonicità. A me fa un certo effetto… è come vedere mia madre che si mette a fare una roba del genere! Sarà che io credo che ogni tappa dell’età debba avere un valore!”. La lite tra Gemma e Tina è proseguita anche a fine puntata ma a poco è servito: la Cipollari questa volta è stata messa palesemente KO da una Gemma che ha trovato appoggio in tutti.