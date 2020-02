Uomini e Donne, Gemma minaccia abbandono: “Ridicola”, la reazione di Maria

Gemma Galgani minaccia di lasciare lo studio, Maria De Filippi comprensiva: cos’è successo a Uomini e Donne

Gemma Galgani oggi non ha più retto alle provocazioni di Tina Cipollari e alla fine di un’accesa discussione a Uomini e Donne Over ha chiesto a Maria De Filippi di poter lasciare lo studio. Cosa che ovviamente non è successa ma che ha avuto il benestare della conduttrice, evidentemente d’accordo sul fatto che la situazione fosse degenerata e che quindi dovesse prendere una boccata d’aria. Tina si era scagliata contro Gemma perché ha ritenuto assurdo il suo comportamento nei confronti di Emanuele, cioè quello di pretendere un ballo dopo averlo rifiutato: “”Io – queste le sue parole – non dico niente di inventato… descrivo quello che lei fa! Ridicola – ha poi aggiunto – con quel pianto finto! Pianto a secco senza lacrime! Lei non ce la fa più perché questo signore non ti è mai piaciuto!”. A un certo punto Gemma le si è anche avvicinata.

Tina Cipollari contro Gemma al Trono Over: l’opinionista non sopporta più la Galgani

La Galgani infatti non ha tollerato il fatto che Tina l’avesse definita “bugiarda” nonostante il suo percorso di assoluta trasparenza in trasmissione: “Questa cosa non te la permetto, hai capito?”. Tina ha invitato Gemma a mettersi a sedere e non ha cambiato opinione neanche per un istante: non avrebbe dovuto prendere in giro Emanuele e avrebbe dovuto dirgli sin da subito che non fosse interessata, fermo restando che la sua idea sulla Galgani è un’altra ancora. “Si possono sopportare – ha chiesto poi Gemma – delle persone di questo genere? Manco avessi fatto chissà che cosa!”.

Le ultime anticipazioni su Gemma Galgani a Uomini e Donne Over

Le prossime puntate non avranno Gemma come protagonista ma altri personaggi del Trono Over: la Dama in effetti non inizierà alcuna conoscenza importante e almeno finora nessuno d’interessante ha chiesto di corteggiarla. State certi comunque che si tratta solo di un periodo: sappiamo tutti che a Uomini e Donne Gemma va via come il pane. O per un motivo o per l’altro!