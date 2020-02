Uomini e Donne, Gemma Galgani nel mirino: baci umidi, burattini e segreto età

Gemma Galgani ed Emanuele, a Uomini e Donne baci “umidi” ma l’attrazione non scatta

Gemma Galgani ancora una volta protagonista a Uomini e Donne Over ma in questo caso purtroppo per lei sono stati tutti con Tina Cipollari ed Emanuele. Tutti o quasi, poco importa: le reazioni del pubblico erano evidenti e quelle sui social network anche. Cos’è successo esattamente? La Dama del Trono Over si è scambiata dei baci con Emanuele, di cui uno “umido”, diciamo a metà fra un bacio a stampa e uno più passionale, ma ha fatto intendere di non sentire del trasporto fisico. “Sembra che lui sia convinto che ti può conquistare…”, le ha fatto notare comunque Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Gemma non è attratta: Gianni Sperti sospettoso

Qualcuno le ha anche fatto presente che l’altra volta si era lamentata per le richieste di ballo che Emanuele aveva accettato: “Sì – ha confermato Gemma – perché era appena arrivato e non sapevo ancora cosa avrei potuto provare per lui”. Non c’è stato modo di far cambiare idea alla Galgani tant’è che Gianni si è insospettito: che la Dama stesse nascondendo qualcosa? Niente di niente: “Non riesco – questa la spiegazione di Gemma – ad avere trasporto nei suoi confronti, non ci posso far niente se non provo uno slancio!”. Emanuele non ha reagito bene a queste parole: non si può sentire trasporto con un semplice bacio e serve conoscersi meglio e più a fondo.

Trono Over, Emanuele contro Gemma: “Vuoi un burattino?”

All’inizio il Cavaliere si è trattenuto, poi però ha iniziato a innervosirsi e a citare i momenti in cui lamentava la poca attrazione da parte di Juan Luis Ciano: “Si deve mettere d’accordo con sé stessa. Vuoi un uomo che faccia l’uomo o il burattino?”. “Non mi sembra il caso di riportare il caso di Juan…”, ha subito risposto la Galgani. “I ricordi – le ha fatto notare il Cavaliere – sono la nostra memoria!”. “C’è qualcosa che non ci sta raccontando…”, ha incalzato Gianni. “Ho bisogno di un approccio diverso”, ha ribadito Gemma. “Ha bisogno di un uomo da comandare!”, ha invece precisato Emanuele che poi però ha messo un punto alla conoscenza e ha invitato a ballare Antonella. Anche in questo caso la Galgani ha avuto scandalosamente da ridire: “Menomale che mi ha detto che aveva male alla schiena!”, queste le sue parole alla fine del ballo. Inutile dirvi che il suo intervento non è piaciuto affatto e che erano tutti schierati dalla parte del Cavaliere.

Gemma in lacrime al Trono Over: Tina Cipollari durissima

Tina Cipollari a un certo punto ci è andata giù pesante: “Lui – ha spiegato – è troppo coetaneo di lei. Di’ la verità, Gemma! Tu vuoi accanto un uomo più giovane, punto! Non ti sei sistemata proprio per quello! Perché non ti è mai capitato un 45enne massimo 50enne! Il signore non ti piace perché ha la tua età! Lei vuole un uomo più giovane!”. “Prendi a picconate gli uomini – queste le accuse di Emanuele –! Hai fatto una scelta, sii coerente e finiamola qua!”. “Non è possibile – ha chiosato Gemma in lacrime parlando di Tina – che tutte le volte mi fa passare per quello che non sono! Qualsiasi cosa io faccia non va mai bene per lei!”. Solita puntata del Trono Over insomma con Gemma che però non ne è uscita per niente bene.