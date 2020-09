Ida e Riccardo, Longobardi parla della rottura: l’attacco al Guarnieri

Nessuna notizia di Ida Platano e Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne. Il pubblico si aspettava di vedere i due protagonisti del Trono Over tornare in tv per raccontare quanto realmente accaduto questa estate. Dopo aver trascorso la quarantena insieme nella casa di lei, qualcosa è andato storto. Infatti, è poi arrivata la rottura. Oggi a parlare di quanto accaduto tra Ida e Riccardo ci pensa Giovanni Longobardi, nella sua intervista sul settimanale Mio. In particolare, il cavaliere pensa che la storia tra loro fosse finita già da un pezzo. Non solo, Giovanni riserva al Guarnieri un attacco. C’è da ricordare che Longobardi conosce bene la Platano, in quanto instaurarono un bel rapporto all’interno del villaggio delle fidanzate di Temptation Island. Quando Ida partecipò con Riccardo al reality delle tentazioni, Giovanni rivestiva il ruolo di tentatore. Oggi il cavaliere ammette che c’è ancora un’amicizia con la Platano e con le altre ragazze che presero parte al programma.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri, Giovanni Longobardi dice la sua sulla rottura

Un rapporto di amicizia quello che oggi condividono Ida Platano e Giovanni Longobardi. Ma cos’è realmente accaduto tra la dama e Riccardo Guarnieri in questi mesi? La rottura è arrivata come un fulmine a ciel sereno, il pubblico non si aspettava di ricevere questa notizia. Ed ecco che ora Giovanni dice la sua al riguardo. A detta sua, da parte del Guarnieri non c’era una reale volontà di avere un rapporto con Ida. “Passatemi il termine, ma lo reputo un po’ ‘primadonna’. […] Io lo avevo già detto a Ida, ma lei era innamorata e giustamente ha voluto provarci”, dichiara Longobardi nella sua intervista. Dunque, per Giovanni la notizia sulla rottura di Ida e Riccardo non è di certo arrivata in modo inaspettato.

Ida e Riccardo è finita: Giovanni attacca il Guarnieri e poi parla di Veronica Ursida

Riccardo risponderà all’attacco di Giovanni? Intanto, Longobardi sta affrontando una crisi con Veronica Ursida. Nella passata edizione, lui ha lasciato il programma e la dama non ha perso tempo, tanto che l’ha subito seguito in questa scelta. Dopo aver vissuto mesi indimenticabili insieme, i due hanno fatto sapere di essere in crisi. Al momento, stanno cercando di capire come risolvere i loro problemi e, se la redazione li chiamerà, torneranno in studio per raccontare quanto accaduto.