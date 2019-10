Ida e Riccardo, ancora polemiche fuori da Uomini e Donne: la reazione di Armando

Trono Over, Ida Platano e Riccardo Guarnieri oggi: come sta la coppia di Uomini e Donne

La storia di Ida Platano e Riccardo Guarnieri ha fatto molto discutere in questo periodo perché – come forse saprete – dopo il rifiuto di lei, andato in onda proprio nella puntata di oggi di Uomini e Donne, c’è stato un riavvicinamento importante che li ha spinti a lasciare la trasmissione. Nel frattempo però Ida aveva instaurato un bel rapporto con Armando Incarnato, col quale c’è stato persino più di un bacio, e questo ovviamente ha portato in un rapporto che è sempre stato a due una sorta di terzo incomodo. “Incomodo” a sua insaputa – diciamolo – perché abbiamo visto tutti che Armando si è fatto avanti con Ida solo quando ha creduto di poter costruire qualcosa di importante con lei e che quindi avesse il cuore libero.

Ida e Riccardo, il triangolo no: la reazione di Armando Incarnato su Instagram

Oggi Ida e Riccardo si frequentano fuori dalla trasmissione e sicuramente ne sapremo di più con le prossime anticipazioni. Resta il fatto che il pubblico di Uomini e Donne ha ormai visto come sono andate le cose e sotto ai post di Armando non sono rari i commenti sul comportamento di Ida: alcuni sono a favore della Platano, altri però danno completamente ragione ad Armando, ed è proprio dalle reazioni e dalle risposte di quest’ultimo a tali commenti che sappiamo come ha reagito alle ultime news su Ida e Riccardo. In particolare Armando ha risposto con cuori e smile che mandano baci a commenti come questi: “Lascia perdere, Armà, il polpo si cuocerà con la sua stessa acqua. Tu si fort!”, “Caro Armando, meriti molto di meglio! Prima o poi arriverà quella giusta per te”, “Un esempio d’integrità. Armando, vedrai che chi ti merita troverà il modo di raggiungerti”.

Gli attacchi ad Armando per il suo “finto” vittimismo

C’è stato anche chi ha attaccato Armando accusandolo di fare la vittima quando invece sapeva come sarebbe andata a finire: “Dai, su, non fare la vittima! Quante donne hai trattato di m…a! Su, dai, adesso non far credere di essere stato sedotto e abbandonato perché sapevi già che era una storia persa dall’inizio… Impara ad essere più educato con le donne, inizia da lì!”. A questo post Armando ha risposto ridendo, anche se in realtà c’è ben poco da ridere, visto che post come questi non sono certo pochi nel suo profilo. Armando sta davvero approfittando di questa situazione? Il pubblico non ha una posizione unanime ma bisogna dire che il Cavaliere era visibilmente interessato a Ida e non è da escludere affatto che ci sia rimasto male.

Uomini e Donne anticipazioni: perché Ida e Riccardo sono tornati assieme

Vi ricordiamo che Ida e Riccardo sono tornati insieme dopo aver passato del tempo a Roma e dopo aver dormito tutta una notte in albergo, dove si sono scambiati affettuosità e coccole senza andare oltre: è proprio questo il contenuto del discorso che Ida farà nelle prossime puntate e che la spingerà a lasciare con Riccardo Uomini e Donne per vedere se questo nuovo corso avrà un vero lieto fine.