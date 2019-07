Ida e Riccardo dopo UeD, il Guarnieri sorprende: “La penso ancora”

Ida e Riccardo dopo Uomini e Donne: il cavaliere del Trono Over spende parole bellissime per la Platano

Sembrerebbe una dichiarazione d’amore quella che Riccardo Guarnieri fa nel corso della sua ultima intervista a Uomini e Donne Magazine. Il noto cavaliere del Trono Over torna a parlare di Ida Platano e della loro tormentata storia. Sebbene in molti avrebbero scommesso in un loro ritorno di coppia, durante la passata edizione del programma Ida e Riccardo si sono definitivamente lasciati. I due sono tornati in studio, lo scorso settembre, per raccontare la loro felicità. Ma qualche mese dopo, il Guarnieri annunciava la fine della loro relazione. I troppi problemi e le continue discussioni avevano portato il cavaliere a prendere questa drastica decisione, lasciando la dama nel buio più totale. Con le sue sole forze, la Platano aveva dovuto rialzarsi per il bene di suo figlio e poco dopo si è ritrovata nuovamente nello studio. Ida voleva ricominciare, ma insieme a Riccardo, il quale però aveva già avviato altre conoscenze all’interno del programma. Così, la Platano ha deciso nuovamente di lasciare la trasmissione, per poi tornare dopo essere stata chiamata dallo stesso Riccardo.

Un altro mese di tira e molla per Ida nel programma. Alla fine della stagione, la dama aveva però deciso di mettere definitivamente la parola fine, per il suo bene. Ora, dopo aver concluso una serena vacanza insieme alla sua famiglia, Riccardo torna a parlare della Platano, per cui esprime parole davvero molto belle. “Una storia come quella che ho avuto con Ida io davvero non l’ho mai vissuta. Anche i miei cari si sono accorti di quanto fossi preso da lei già da quando ci vedevano da casa”, dichiara inizialmente il cavaliere di Uomini e Donne. Da queste sue parole, i fan non possono non continuare a sperare.

Trono Over, Riccardo Guarnieri pensa ancora a Ida Platano: tra loro però è finita

“Lei è stata davvero unica per me, la penso ancora, nonostante ad oggi sono convinto che sia finita”, dichiara poi Riccardo. Nonostante continui a pensare a Ida, il Guarnieri è oggi sicuro che la loro storia d’amore sia ormai finita. Qualche tempo fa, a raccontare quanto accaduto tra loro dopo la conclusione del programma è stata la stessa Platano.