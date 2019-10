Ida e Riccardo dopo la scelta, un delicato problema: le parole speciali di lui

Ida e Riccardo dopo la scelta a Uomini e Donne: la Platano non si sente all’altezza

Abbiamo appena assistito alla scelta di Ida e Riccardo di lasciare Uomini e Donne insieme. Finalmente i due protagonisti del Trono Over sembrano aver trovato la giusta serenità per ricominciare da zero. Sono davvero tanti i momenti di tensioni che hanno vissuto, in particolare lo scorso anno. E proprio per quanto accaduto, la Platano ha più volte confessato di aver messo su una corazza. Ora, in un’intervista su Uomini e Donne Magazine, entrambi raccontano cosa sta accadendo tra loro. In particolare, Ida spiega di aver scelto di lasciare il programma poiché vuole dare questa possibilità alla loro storia d’amore. Non vuole avere rimpianti la dama e ora pensa a provare a ricostruire qualcosa. Ammette di sentirsi più tranquilla e di voler evitare qualsiasi scusa che possa generare litigi. Nonostante tutto, Ida pensa che, se non dovesse andare bene con Riccardo, non soffrirebbe come in passato. Ed ecco che rivela di avere un delicato problema, di cui ha già parlato nel corso della scorsa puntata. Scendendo nel dettaglio, alla Platano capita di non sentirsi all’altezza del Guarnieri!

Non ha nessuna colpa Riccardo in merito: “Ogni tanto mi sento inferiore a lui. […] Il fatto di vederlo super perfetto mi ha sempre fatta sentire a disagio. Soprattutto per alcuni atteggiamenti che ho è che a lui non piacevano. Lui è un signore, mentre io sono una donna decisamente più selvaggia“. Su questo punto, ci tiene a fare un chiarimento anche il Guarnieri. Il cavaliere non pensa assolutamente che la dama non sia alla sua altezza, anzi per lei spende parole davvero molto belle. Riccardo si dice “stra-convinto” del fatto che Ida sia per lui la donna ideale. “Tutte le promesse che ho fatto a Ida in passato, se riusciamo stavolta a capirci meglio, per me valgono ancora”, spiega Riccardo. Dopo aver scelto di lasciare il programma, sembra che la coppia stia riuscendo finalmente a ritrovare la serenità.

Riccardo Guarnieri super romantico: parole speciali per Ida

Riccardo, a cuore aperto, confessa tutto ciò che sente nei confronti di Ida. Per lui rappresenta la donna ideale con cui poter costruire una famiglia. In 41 anni solo con lei ha sentito il desiderio di sposarsi e di avere dei figli. Nessun’altra donna potrebbe, dunque, essere paragonata alla Platano nella vita di Riccardo. Parole molto belle quelle del cavaliere, che poi continua: “Per me Ida è stata sempre Ida: la donna forte, la donna perfetta, in grado di costruirsi una vita da sola.” Parla, inoltre, del problema che Ida sente di avere al suo fianco, ovvero quello di sentirsi alla sua altezza. “È una sensazione che Ida si porta dentro e che ci ha creato anche molti problemi, perché questo suo sentimento alimenta gelosia. Per me è sempre stata alla mia altezza, eccome!”, confessa il Guarnieri.