Uomini e Donne oggi, l’epilogo di Ida e Riccardo e confessioni in studio

Uomini e Donne oggi: l’importante decisione di Ida e Riccardo, Barbara contro Armando

Oggi a Uomini e Donne va in onda la continuazione del Trono Over. La puntata inizia con Ida e Riccardo. I due stanno riprovando a vivere la loro storia d’amore, sebbene lei abbia ancora paura di tornare a soffrire. Arriva finalmente l’epilogo tanto atteso per la coppia. In particolare, la Platano ritiene giusto uscire con Riccardo per provare a viversi di nuovo. Ma ecco che si accende una nuova discussione in studio. La dama ha qualcosa da dire ad Armando, con cui appare particolarmente arrabbiata. La scorsa settimana, Incarnato si era detto certo del fatto di essere stato usato da Ida per attirare l’attenzione di Riccardo. Ed è proprio su questo punto che la dama intende fare chiarezza. Scendendo nel dettaglio, Ida confessa che lo stesso Armando le aveva proposto di nascondere il bacio che c’era stato tra loro. Il cavaliere, però, non conferma le parole della Platano, ma ammette di averle detto semplicemente che la sua figura è stata utile per permettere loro di capire se si amano ancora, come accaduto tra Sossio e Ursula.

La discussione tra Ida e Armando viene poi interrotta da Barbara. La De Santi accusa nuovamente Incarnato e interviene, a questo punto, Gianni. L’opinionista è convinto che la dama manchi di rispetto alla redazione, in quanto condividerebbe sul suo account Instagram le segnalazioni su Armando. A detta di Sperti, Barbara avrebbe, invece, dovuto avvertire prima il programma. Incarnato continua a negare le parole della De Santi, che continua ad accusarlo su una sua presunta relazione di questa estate. Il pubblico presente in studio sembra voler appoggiare Armando, schierandosi contro Barbara. Alla fine, per quest’ultima, arriva un cavaliere che vuole conoscerla e ne arriva anche un altro per Roberta.

Oggi Uomini e Donne: il gesto di Riccardo Guarnieri, discussioni tra Pamela ed Enzo

Stando delle chiacchiere, Riccardo fa un gesto nei confronti di Ida, invitandola a ballare. Durante il ballo, la coppia si scambia diversi baci sulle note di E poi di penti di Alberto Urso. Il Guarnieri ha scelto questa canzone poiché sente che la loro storia si rispecchi in quelle parole. Non mancano momenti di fragilità per Pamela, la quale discute animatamente con Enzo, a causa della forte gelosia di quest’ultimo.