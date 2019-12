Ida e Riccardo hanno lasciato Uomini e Donne e sono tornati ufficialmente insieme? Ultime news

È di nuovo intesa tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri del Trono Over di Uomini e Donne. Dopo la proposta di matrimonio del Cavaliere la coppia ha deciso di riprovarci. Subito dopo l’ultima registrazione del programma di Maria De Filippi Ida e Riccardo hanno rilasciato un’intervista alla web tv Witty. Intervista nella quale hanno speso parole d’amore l’uno per l’altra e nella quale hanno chiaramente lasciato intendere che non vogliono più sbagliare e desiderano davvero far funzionare questa relazione, messa tra l’altro alla prova lo scorso anno a Temptation Island.

Le ultime dichiarazioni di Ida e Riccardo dopo Uomini e Donne

“So di essere innamorato di te”, ha dichiarato senza dubbi Riccardo Guarnieri nel video pubblicato su Witty Tv. “A lui non voglio rinunciare. La nostra storia è un casino, siamo due persone troppo diverse”, ha replicato Ida Platano, pronta a dare un’altra chance al Cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne. “Siamo troppo simili per questo ci scontriamo”, ha invece assicurato Riccardo.

Ennesima chance d’amore per Ida e Riccardo

Oggi Ida e Riccardo appaiono affiatati e complici ma non è chiaro se abbiano davvero lasciato Uomini e Donne. Lo scopriremo solo il prossimo weekend, quando verrà registrata la prossima puntata del Trono Over.