Icardi in Procura con China Suarez: Wanda Nara distrutta (video)

Nuovi sviluppi nell’intricata separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Il calciatore, ormai ufficialmente fidanzato con China Suarez, la stessa donna con cui aveva tradito Wanda tre anni fa, non si nasconde più. Sui social, la coppia condivide quotidianamente foto e dediche romantiche, mostrando un amore apparentemente ritrovato e più forte che mai. Nel frattempo, dopo la separazione da L-Gante, la showgirl argentina pare dedicarsi solamente suoi figli, come mostrato sui social. Poco fa, poi, Icardi e China sono stati avvistati insieme in una situazione decisamente insolita, attirando nuovamente l’attenzione mediatica.

Nella mattina di lunedì, 13 gennaio, il calciatore si è presentato in Procura insieme alla nuova fidanzata. “Questo lunedì mattina, l’attaccante del Galatasaray si è presentato presso la Fiscalía Penale N.4, nella Città Autonoma di Buenos Aires, per rispondere a una nuova richiesta avanzata dalla sua ex moglie: la consegna del suo telefono cellulare per una perizia sul contenuto”, così si legge nel portale argentino Infobae. Secondo quanto riportato dal programma argentino LAM, Wanda Nara avrebbe richiesto al Tribunale Civile di vietare ad Icardi la diffusione di contenuti su di lei e sulle sue figlie tramite i social, oltre alla consegna immediata del telefono dell’ex marito.

Wanda Nara con supporto psichiatrico e Icardi davanti alla giustizia: cos’è successo

Nel documento letto in diretta, si parla di presunti comportamenti intimidatori da parte di Icardi, dopo che avrebbe minacciato di pubblicare delle foto scattate nella casa di Milano, legate al presunto flirt tra Wanda Nara e Keita Baldé nel 2023. Per questo motivo, sarebbero state prese delle misure per proteggere la privacy di Wanda. L’arrivo di Icardi in Procura ha attirato l’attenzione, soprattutto perché era accompagnato da China Suarez, che lo ha portato fino all’ingresso dell’edificio in un’auto grigia.

[AHORA] La "China" Suárez llevó a Icardi a la fiscalía para entregar su celular: es por una denuncia de Wanda Nara por "videos extorsivos" que contendrían "escenas íntimas" con el senegalés Keita Baldé. 📹 @AmericaTV https://t.co/ILVNoMkgtp pic.twitter.com/hcQiC0pWGy — ElCanciller.com (@elcancillercom) January 13, 2025

Le telecamere del programma argentino “Desayuno Americano” hanno ripreso il momento in cui il calciatore è sceso rapidamente dall’auto, cercando di evitare le domande dei giornalisti. China, intanto, è rimasta in macchina e ha ripreso Icardi poco dopo. Come se non bastasse, dopo aver consegnato il suo cellulare alla giustizia, il calciatore ha pubblicato su Instagram un selfie con la fidanzata, che sembra essere stato scattato mentre si dirigevano verso la ‘Fiscalía’.

Nel frattempo, poco fa, la giornalista argentina Yanina La Torre ha rivelato di aver parlato con Wanda Nara, che le ha confidato di essere devastata e di star ricevendo supporto da un’assistenza psichiatrica. “Mi ha detto che sta organizzando la festa per i 15 anni del figlio maggiore e Icardi è invitato, ma lui non vuole venire”, ha rivelato Yanina. Non resta che attendere per sapere gli aggiornamenti di questa vicenda, che sembra peggiorare di ora in ora.