Iannone felice con Audrey Bouetté: ma non dimentica i Rodriguez

Andrea Iannone e la nuova fidanzata Audrey Bouetté

Andrea Iannone ha una nuova fidanzata. Dopo i gossip degli ultimi mesi la conferma è arrivata dal settimanale Chi. Il pilota ha deciso di non nascondersi più e nei giorni scorsi è uscito allo scoperto con la nuova fiamma. Si tratta dell’affascinante Audrey Bouetté, modella francese di 25 anni. La giovane è stata in passato un’ombrellina, ha posato per un calendario ed è testimonial del marchio Dior. Vive in Francia ed è una grande tifosa del Paris Saint-Germain. Nella tv italiana Audrey ha fatto una breve apparizione a Tiki Taka, dove ha presentato proprio il suo calendario senza veli che è andato letteralmente a ruba. Di recente Andrea e Audrey si sono concessi un weekend di passione tra Milano e la Svizzera. Qui Iannone ha una casa lussuosa che lo scorso anno ha mostrato alla stampa e dove doveva trasferirsi Belen col figlio Santiago prima della rottura definitiva.

Iannone continua a frequentare la famiglia Rodriguez

E a proposito di Belen, il rapporto con Andrea Iannone è rimasto di stima e affetto ma i due non si frequentano più. Al contrario lo sportivo non riesce a fare a meno – come riporta la rivista diretta da Alfonso Signorini – di incontrare gli altri Rodriguez. Iannone continua infatti ad uscire con Jeremias – suo amico prima della liason con Belen – ma pure con Cecilia, Ignazio Moser e il cugino argentino dei Rodriguez.

Belen e Stefano sempre più vicini grazie a Santiago

Intanto Belen è sempre più vicina all’ex marito Stefano De Martino. Gli ex coniugi stanno trascorrendo parecchio tempo insieme ma il ballerino continua a negare. La Rodriguez ha invece scelto la strada del silenzio… usciranno mai allo scoperto?