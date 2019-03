Jeremias Rodriguez riabbraccia la famiglia: con lui c’è anche Iannone

Jeremias Rodriguez torna a casa, festa grande in famiglia dopo il rientro dall’Honduras: con lui c’è anche Andrea Iannone

Jeremias Rodriguez, dopo essere stato eliminato dall’Isola dei famosi, ha finalmente fatto il suo rientro in Italia. Ad attenderlo in studio, ieri sera durante la diretta, oltre ad Alessia Marcuzzi, tra il pubblico presente in studio c’era anche la sorella Cecilia Rodriguez. Parenti e amici vicini al naufrago, in questi giorni, hanno più volte manifestato un certo malcontento in merito alla sua uscita dal gioco. Il rientro di Jeremias, però, ieri ha comunque reso felicissime le persone a lui vicine. Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez e Belen, per esempio, hanno condiviso immagini e messaggi di affetto per il naufrago che, ritornato dall’Honduras, è stato accolto nel migliore dei modi a casa. Con lui dopo la puntata c’era anche Andrea Iannone, ex di Belen e suo grande amico.

Jeremias Rodriguez lascia l’Isola dei famosi: le prime parole dopo l’eliminazione e l’incontro con Andrea Iannone

“Ricominciare, perché il gioco non è ancora finito. Ricominciare, in modo che il fuoco non si spenga. C’è ancora strada da fare”, queste le prime parole con cui Jeremias Rodriguez ha voluto ufficializzare il ritorno sui social dopo la sua eliminazione a l’Isola dei famosi. Nel primo video caricato su Instagram, come hanno notato in molti, il fratello di Belen ha deciso di non mostrarsi solo. Accanto a lui, durante il rientro a casa, c’era anche Andrea Iannone che, nonostante la fine della storia con la Rodriguez, ha continuato a stare molto vicino a Jeremias e, per questo motivo, è stato uno dei primi ieri sera a riabbracciare il ragazzo dopo la puntata.

Iannone a casa di Belen? La foto di Jeremias Rodriguez scatena il gossip

Gli utenti più attenti che seguono Jeremias Rodriguez sui social, ieri sera, non hanno potuto fare a meno di notare un particolare. Il fratello di Belen, dopo aver postato il video insieme a Iannone, ha condiviso un’immagine di lui insieme a Ignazio Mozer e ad un altro amico in quella che a molti è parsa la casa della sorella maggiore. Noi non sappiamo se Andrea, dopo aver accompagnato a casa Jeremias, sia o meno salito a casa di Belen per festeggiare, insieme agli altri, il ritorno del naufrago. Non ci sono prove in grado di confermare o smentire questa cosa, eppure questo non ha impedito ai fan della coppia di fantasticare.