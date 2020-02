Iannone “ha imposto uno stop social” a Giulia De Lellis: retroscena e motivi

By

Andrea Iannone “ha imposto uno stop social” alla fidanzata Giulia De Lellis: retroscena e motivi

Pochi giorni fa, GossipeTv notava come la comunicazione social di Andrea Iannone e Giulia De Lellis avesse preso una piega del tutto nuova nell’ultimo periodo. I due, infatti, rispetto ai primi mesi d’amore, hanno ‘rallentato’ drasticamente sugli scatti romantici e sulle dediche al miele. Nemmeno a San Valentino c’è stato un cenno social, uno ‘squillo’ zuccheroso. Subito dopo lo spiffero di GossipeTv, coincidenza, sia Giulia sia Andrea hanno fatto campeggiare delle Stories affettuose ‘scaccia crisi’. Ora è il magazine Chi a spiegare il motivo del perché sui social il centauro e l’influencer si diano molto meno da fare. E l’amore non c’entrerebbe nulla. Ci sta di mezzo una questione molto più spinosa e delicata, quella legata al processo di Andrea relativo al caso doping in cui è cascato.

“Durante il processo proprio le fotografie su Instagram, che dimostrano il cambiamento fisico del motociclista, sono state oggetto di discussione”

“Nell’attesa di capire quale sarà il suo futuro, Andrea Iannone, indagato per doping, ha imposto uno stop social alla fidanzata Giulia De Lellis che non pubblicherà più stories d’amore con lui con la stessa frequenza con cui lo faceva prima del caos”, spiffera il settimanale diretto da Alfonso Signorini che conclude: “Durante il processo proprio le fotografie su Instagram, che dimostrano il cambiamento fisico del motociclista, sono state oggetto di discussione.” Quindi, dietro al silenzio social della coppia non si celerebbe alcuna maretta sentimentale.

Giulia e Iannone rallentano, Damante e Claudia accelerano sui social

Se Giulia e Andrea rallentano, ‘l’altro’ Andrea, Damante, accelera sui social. Il deejay veronese, storico ex della De Lellis, ha ritrovato l’amore dopo un lungo peregrinare tra flirt fugaci, veri e presunti. Il suo cuore ha trovato pace e ristoro nelle braccia di Claudia Coppola. I due, dopo le prime settimane nell’ombra – dove hanno testato se fosse vero amore o una delle tante avventure di gioventù -, ora si sono convinti che la storia avrà un futuro. Così, anche su Instagram non si nascondono più.