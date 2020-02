Damante e Claudia, come procede la storia: segnali da Courmayeur

Andrea Damante e Claudia Coppola, come procede la storia: segnali da Courmayeur

Come sta Andrea Damante? E come procede la neonata love story con Claudia Coppola? Benone, verrebbe da dire. Soprattutto dando un’occhiata al profilo Instagram della giovane, l’unica finora ad aver stregato a tal punto il deejay veronese da fargli dimenticare Giulia De Lellis, ormai spensierata e felice nelle braccia di un altro Andrea, Iannone, il centauro della Moto Gp che sta passando un periodo non semplice dal punto di vista sportivo, essendo risultato positivo al test e alle controanalisi antidoping. Ma torniamo al deejay veronese e alla sua dolce metà. I due sono sempre più complici, l’amore prosegue ad alta quota…

Claudia si fa cingere da Andrea: amore ad alta quota

Se qualcuno si stava chiedendo a che punto fosse la relazione tra i due piccioncini, la risposta è giunta puntuale dalla diretta interessata. Claudia, poco fa, ha fatto campeggiare una romantica foto con Damante, immortalato mentre la cinge affettuosamente. A far da cornice allo scatto, il fantastico panorama di Courmayeur. Dopo il mare (i due di recente sono volati alle Bahamas, dove il deejay ha pure perso il portafogli sulla via del ritorno), ecco che la love story va in quota. In tutti i sensi. Pare proprio che dopo svariati flirt (veri e presunti), l’ex tronista abbia trovato la donna giusta con cui imbastire una nuova e importante relazione.

Andrea e la scelta social con Claudia: rispetto alla love story con Giulia, meno social e più pricavy

Sembra che con la Coppola, almeno dal punto di vista mediatico, Andrea voglia adottare, rispetto alla love story vissuta con Giulia, un profilo più basso. E Claudia pare aver sposato tale ‘gestione dell’immagine’. Infatti, gli scatti social, teneri, romantici e in comune della neocoppia sono centellinati. Anche dediche e didascalie zuccherose non sono all’ordine del giorno. Insomma, dalla serie ‘meglio andarci con i piedi di piombo’, stavolta.