Giulia De Lellis a Verissimo parla di Andrea Iannone e della nuova fidanzata di Andrea Damante

Giulia De Lellis è tornata a Verissimo, nella puntata in onda su Canale 5 sabato 25 gennaio. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi web influencer affermata, ha parlato a lungo della sua attuale relazione con Andrea Iannone. Ma pure dell’amore ormai finito con Andrea Damante. Un amore che oggi si è trasformato in una bella amicizia, tanto che i due si sono sentiti recentemente e la De Lellis ha speso belle parole per Claudia, la nuova fidanzata del Dama. Giulietta ha poi rivissuto con Silvia Toffanin i momenti del furto di cui è stata vittima e ha svelato i progetti futuri, che potrebbero anche includere il Festival di Sanremo.

Giulia De Lellis è sicura: “Andrea Iannone è innocente”

“È un momento particolare della sua carriera dove io non posso fare altro che stargli vicino. Siamo sereni perché sappiamo della sua innocenza. Lui è molto determinato a dimostrare questo e sono sicuro che ci riuscirà. Sono molto positiva perché conosco la persona e l’uomo. Mi dispiace per quello che leggo sui social perché Andrea ha un passato da sportivo modello. Spero si risolva tutto il prima possibile”, ha detto Giulia De Lellis a Verissimo, riferendosi alla recente squalifica del fidanzato Andrea Iannone. “Sanremo? Nessuno me l’ha proposto, se mai dovesse arrivare sarei felice di farlo”, ha poi chiarito la 24enne.

Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono sentiti a Natale

“Andrea Damante e la nuova fidanzata? Spero sia felice. Vediamo quanto durerà. Ci siamo sentiti per gli auguri di Natale. Siamo rimasti in buoni rapporti. Abbiamo condiviso tanto e ci vogliamo bene”, ha invece detto Giulia De Lellis a proposito della nuova relazione del deejay veronese. E sul recente furto ha ammesso: “Il giorno prima di Capodanno mi hanno rubato tutto, anche i regali di Natale. Mi sono spaventata molto perché nel 2019 è stato il terzo furto che ho subito. È stato molto pesante! Consiglio a tutti di evitare di dire, come purtroppo ho fatto io, i propri spostamenti sui social”.