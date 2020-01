Andrea Damante non si nasconde più: con Claudia è amore vero FOTO

Andrea Damante ha una nuova fidanzata: il deejay esce allo scoperto con Claudia

Andrea Damante ha finalmente dimenticato Giulia De Lellis. Dopo gossip, foto rubate e indiscrezioni, l’ex tronista di Uomini e Donne è uscito ufficialmente allo scoperto con la nuova fidanzata Claudia Coppola. Nei giorni scorsi c’erano già state stories su Instagram e dediche importanti ma è ora l’ultimo post a provare che il Dama fa sul serio. Il 29enne ha infatti condiviso sul suo account delle foto – che potete vedere più in basso – in compagnia della nuova fiamma. Andrea non ha usato parole importanti ma dagli scatti traspare tutta la complicità e sintonia che è riuscito a creare in poco tempo con la sua Claudia. Con la quale sta trascorrendo una romantica vacanza alle Bahamas, tra sole, mare e tanto relax.

Claudia Coppola: chi è la nuova fidanzata di Andrea Damante

Poco e nulla si sa di Claudia Coppola, la nuova fidanzata di Andrea Damante. Per ora è certo che lavora come modella ed è nata nel 1998 a Milano. Come si può notare dalle storie Instagram dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip, la ragazza parla fluentemente inglese. Claudia e Andrea si frequentano dallo scorso dicembre: il primo incontro è avvenuto grazie ad amici in comune e da allora sono diventati inseparabili.

Andrea Damante ha perso la testa per Claudia Coppola

È la prima volta – dopo la fine della lunga e tormentata relazione con Giulia De Lellis – che Andrea Damante ufficializza una storia d’amore. A quanto pare Claudia Coppola ha fatto perdere proprio la testa al bel veronese e se son rose fioriranno….