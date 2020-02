Giulia De Lellis e Iannone, è silenzio: cos’è accaduto nell’ultimo periodo

Andrea Iannone e Giulia De Lellis, cala il silenzio. La coppia è una ‘tomba’ anche a San Valentino: cosa sta succedendo? Rivoluzione o crisi?

AGGIORNAMENTO: Giulia e Iannone, poco dopo il pezzo pubblicato da GossipeTv, hanno postato due Stories con dei cuoricini. La relazione procede a gonfie vele.

Iannone e Giulia De Lellis, la virata è netta. La coppia, almeno dal punto di vista comunicativo, pare che abbia intrapreso una vera e propria rivoluzione nell’ultimo periodo. Se prima le dediche, gli scatti insieme, i pensieri romantici erano divulgati a cadenza quasi quotidiana sui social, oggi la musica è parecchio cambiata. C’è chi, sul web, già sussurra di una crisi di coppia. Voci, ipotesi e congetture… Quel che invece è certo è che il centauro e l’influencer dei record, reinventatasi anche scrittrice (‘Le corna stanno bene su tutto – Ma io stavo meglio senza’ ha fatto strage di lettori), hanno scelto il silenzio in rete nell’ultimo periodo, centellinando le loro apparizioni comuni e pure lo ‘zucchero’ che, invece, si scambiavano nei mesi scorsi. Cosa è mai successo?

Il pilota e l’influencer: tutto tace, le vicende del passato recente

Su Instagram (dove spopolano), l’ultima volta in cui sono stati pubblicati dei post romantici è datata circa un mese fa, quando Giulietta ha ringraziato Iannone per la superba festa di compleanno organizzata per lei a gran sorpresa. Poi più nulla. Andrea, invece, è già da diverso tempo che ha lasciato la piazza social. Dopo la mazzata della sospensione dalla Moto Gp (è risultato positivo a un test antidoping, dichiarandosi estraneo ai fatti), il pilota si è chiuso in un saggio silenzio, cercando probabilmente di non innescare malelingue e fastidiose polemiche. C’è dell’altro: sotto Natale, la De Lellis si è trovata la casa ripulita dai ladri, dichiarando che dopo il fatto sarebbe stata molto più attenta a comunicare in rete i suoi spostamenti. Insomma, pare che tutta questa serie di vicende abbia spinto la coppia a tutelarsi maggiormente e a fare un passo indietro sui social. Certo molti fan si sono chiesti perché nemmeno ieri, a San Valentino, non sia giunto alcun segnale e…

Giulia e Andrea, coppia meno social e più misteriosa

E c’è chi già sostiene che dopo molti mesi di ‘luna di miele’ ci sia in corso una crisi. Chissà dove sta la verità. Per ora una sola certezza: Giulia e Andrea sono una coppia meno social e più ‘misteriosa’,