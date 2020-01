Iannone inedito su Giulia: le parole più intense. Matrimonio s’ha da fare?

Iannone festeggia Giulia nel giorno del suo compleanno e tira le somme del rapporto: arrivano le parole più intense da quando stanno insieme. Il matrimonio ‘s’ha da fare’?

Andrea Iannone, zucchero e miele a profusione per Giulia De Lellis. Nel giorno del 24esimo compleanno della celebre influencer (che casca oggi 15 gennaio 2020), il pilota le ha riservato probabilmente le parole più intense da quando hanno avviato la love story. Una dichiarazione che senza dubbio non farà che alimentare ancor più la voce di un possibile matrimonio tra i due. Voce che già circola da diverse settimane. “Ne parliamo”, sussurrava l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne lo scorso settembre. Certo la storia è decollata solo da alcuni mesi e i tempi parrebbero non maturi, ma si sa… l’amore non ha né tempi né luoghi scritti… Si vedrà.

“Ti amo Giulietta mia!”, firmato Andrea

“Come passa in fretta il tempo”, esordisce Iannone in una Stories pubblicata su Instagram, mentre si ritrae avvinghiato alla De Lellis. Quindi aggiunge: “Sei entrata nella mia vita solo pochi mesi fa, portando sorrisi infiniti pieni d’amore, quello che ogni giorno mi fai sentire e provare. Oggi compi 24 anni e non posso che augurarti di realizzare tutti i sogni che hai, abbiamo.” Infine la chiosa più intima: “Ti amo Giulietta mia!”. E che il pilota amasse l’influencer lo si era già capito diverso tempo fa. E pure nelle scorse ore, quando ha organizzato una festa a sorpresa, riunendo a Milano e all’insaputa di Giulia i suoi amici e parenti stretti. Un party da favola, per la gioia della festeggiata e di tutti i presenti. Tra questi ci sono stati anche Luca Onestini e Ivana Mrazova…

Luca Onestini e Ivana tra i presenti alla festa a sorpresa

Il conduttore radiofonico e la modella ceca hanno preso parte alla festa per Giulietta. Sui loro profili social, a party terminato, hanno descritto l’evento come un qualcosa di “pazzesco” e “bellissimo”. Il bolognese ha inoltre ricordato i tempi in cui si venne a creare il forte legame amichevole con la De Lellis, che evidentemente tutt’ora perdura: i tempi cioè del Grande Fratello Vip 2!