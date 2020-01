Luca e Ivana presenti alla festa a sorpresa per Giulia De Lellis: “Pazzesco”

Luca e Ivana presenti alla festa a sorpresa organizzata da Iannone per il 24esimo compleanno di Giulia De Lellis. Mrazova: “Pazzesco”. Onestini: “Nostalgia”. Tutto sul party. L’ex tronista in confidenza: quanto manca il GF

Tanti auguri Giulia De Lellis che oggi 15 gennaio taglia il traguardo dei 24 anni. L’influencer dei record ha festeggiato il compleanno con familiari e amici stretti. Presenti anche Luca Onestini e Ivana Mrazova che hanno creato un forte legame con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne al Grande Fratello Vip 2. Legame tutt’ora saldo. Al party, naturalmente non poteva nemmeno mancare Andrea Iannone. Anzi è stato proprio lui l’artefice del ‘ritrovo’. Il pilota ha infatti organizzato una festa a sorpresa per la sua dolce metà. Tutto si è svolto nella serata di ieri: la De Lellis era convinta di pasteggiare soltanto con il suo amato. E invece quest’ultimo, grazie all’aiuto di Silvia Slitti (moglie del calciatore Giampaolo Pazzini che ha la Luxury Events), ha dato vita a una celebrazione inaspettata in quei di Milano per la sua Giulietta.

Luca: “Ecco cosa mi manca dei giorni vissuti dentro quella famosa Casa”

Luca e Ivana, che sono rimasti molto legati a Giulia, hanno preso parte all’evento. E poche ore fa hanno espresso via social tutta la loro gratitudine. “Ieri è sta una serata semplicemente bellissima” ha esordito Onestini in un post su Instagram, aggiungendo ricordi legati al GF Vip 2: “Ecco cosa mi manca dei giorni vissuti dentro quella famosa Casa. Il nostro stare insieme, il nostro ridere di niente, le nostre chiacchiere… in poche parole passare del tempo insieme a persone che ti basta guardare negli occhi per stare bene. Queste cose sì, mi fanno provare nostalgia.” Un vero e proprio attestato di amicizia, così concluso: “A parte le chiacchiere, auguroni ancora alla nostra piccola Grande Donna Giuly! ♥️ Ps se non ci vediamo più spesso, questa volta ti veniamo a prendere ovunque, Lugano compresa!”

Ivana apprezza il party a sorpresa di Iannone

Anche Ivana si è detta felicissima di aver partecipato alla festa e nelle Stories Instagram ha definito il party “bellissimo” e “pazzesco”. E bravo Iannone. Nessuna traccia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, altri due partecipanti del GF Vip 2. D’altra parte nessuna sorpresa in tal senso: è risaputo che i rapporti tra Giulia e la coppia formata dal trentino e dall’argentina si sono raffreddati dopo l’avventura nella Casa più spiata d’Italia.