Iannone e Elodie, “baci al Sanctuary”: retroscena, esplode il gossip

Arriva una svolta sul gossip che vede Andrea Iannone ed Elodie Di Patrizi insieme. Cosa sta succedendo tra la cantante e il pilota motociclistico? Dopo le nuove indiscrezioni delle scorse ore, ecco che un utente contatta Deianira Marzano per farle sapere di aver assistito a un bacio tra i due. Questa persona chiede di oscurare il nome, ma assicura all’influencer di aver beccato mercoledì sera Elodie e Iannone a Porto Cervo, precisamente al Sanctuary, insieme. I due si sarebbero baciati più volte.

Manca poco alla fine dell’estate si può dire, ma il gossip continua a mantenersi caldo, grazie anche alla cantante di Tribale e al pilota. Il gossip impazza intorno a questa presunta coppia da giorni. Infatti, si era già parlato della vicinanza tra loro. Scendendo nel dettaglio, nelle prime settimane di agosto erano stati beccati insieme in Puglia. Il gossip poi è sfumato via, in quanto finora non erano arrivate delle particolari segnalazioni. Oggi la cronaca rosa si riaccende intorno a Iannone ed Elodie, che attualmente si trovano in Sardegna, insieme.

“Mercoledì sera al Sanctuary a Porto Cervo erano insieme e si sono baciati diverse volte”

Questa la segnalazione arrivata proprio in questi minuti. Deianira ironizza sul gossip ricordando le disavventure amorose del pilota: “Chissà se Elodie spezzerà la catena di tutte le ex di Iannone che poi tornano puntualmente con i loro ex”. L’influencer, scherzando, si riferisce a Giulia De Lellis (tornata tra le braccia del suo ex storico Andrea Damante dopo il loro addio) e Belen Rodriguez, che all’epoca tentò di rimettere insieme i pezzi con Stefano De Martino, che oggi è di nuovo al suo fianco.

Con Elodie sarà diverso? Prima di pensarci probabilmente bisognerebbe avere una conferma ufficiale da parte dei diretti interessati sulla presunta relazione. Intanto, Amedeo Venza nelle scorse ore riportava una nuova indiscrezione che li riguarda: prima di questa segnalazione erano già stati beccati in Sardegna insieme in questi giorni.

“Chi li ha visti fa sapere che i due erano sempre insieme in atteggiamenti poco equivoci”, ha scritto l’esperto di gossip sul suo profilo Instagram. C’è chi vede Elodie e Andrea Iannone già come una coppia e chi, invece, nutriva altre speranze. In particolare, molti speravano di vedere la Di Patrizi confermare i gossip sul suo ritorno di fiamma con Marracash.

Particolari indizi avevano alzato le aspettative al riguardo. Ad esempio, Elodie aveva assistito a uno dei concerti del rapper nelle scorse settimane. Entrambi ultimamente hanno spesso rilasciato dichiarazioni che facevano ben sperare. Un legame che nel tempo non si è mai spezzato e che forse caratterizza solo una bellissima e solidissima amicizia.