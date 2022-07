Elodie spunta al concerto di Marracash: è di nuovo “Crazy Love” tra i due

By

La cantante canta a squarciagola sotto al palco mentre si esibisce il rapper: i due non hanno smesso di frequentarsi

Elodie e Marracash, la fiaba ‘maledetta’ d’amore continua oppure no? Quel che è certo è che il sogno che molti fan cullano, quello cioè di rivedere i due artisti insieme, gli stessi cantanti continuano a tenerlo vivo. Entrambi, al momento, sono impegnati nei rispettivi tour estivi. Eppure trovano il tempo per supportarsi a vicenda, dal vivo. Circa una quindicina di giorni fa è stato il rapper ad assistere a un concerto della Di Patrizi, quello che l’artista ha tenuto al Circolo Magnolia a Milano. Ora è stata l’italofrancese a presentarsi a una performance del musicista. Nelle scorse ore infatti era tra la folla dello Stupinigi Sonic Park a Torino, location in cui il rapper ha dato vita al suo ultimo concerto.

Elodie la si è vista ai piedi del palco. Lei stessa lo ha reso noto postando alcune Stories Instagram. E la scelta di pubblicare determinati stralci di concerto pare non essere stata per nulla casuale. Infatti la Di Patrizi ha condiviso il momento in cui il rapper ha intonato “Crazy Love”, brano dell’album “Noi, loro e gli altri” che ha al suo interno dei versi dedicati proprio alla donna.

“Ho sempre perso con la mia natura, ma poi ti sei insinuata, sinuosa con gli occhi verdi, pelle ocra e i tuoi capelli rosa (Oddio). Quegli occhi così grandi, c’è spazio per entrambi, per la fragilità e per la ferocia, la mia Nefertiti”. Queste le parole del brano che richiamano alla mente la love story tra ‘Marra’ ed Elodie. La musicista, sempre tra le sue IG story, si è poi immortalata mentre era intenta ad applaudire il rapper alla fine del concerto.

Al netto di tutto ciò, la domanda che molti si pongono è la seguente: ma i due stanno insieme oppure no? La questione è intricata. Mesi fa, proprio con l’uscita di “Crazy Love”, venne annunciata la fine della relazione. Marracash, a proposito della canzone, spiegava che il brano e la relativa videoclip raccontava proprio la conclusione della love story: “Mettiamo in scena la fine nostro rapporto e ci uccidiamo a vicenda. Con i gossip che galoppavano, non volevo dare spiegazioni sui social. Ci siamo conosciuti sul set di un video e abbiamo pensato che sarebbe stato bello chiudere il cerchio con un altro video”.

Nelle ultime settimane, però, il gossip ha più volte sussurrato che i due sono tornati a fare coppia. “Il nostro rapporto esiste ancora”, ma “non come lo si intende là fuori“, ha chiosato Marracash recentemente. Che vuol dire? Forse è rimasta un’amicizia importante? Oppure c’è una relazione sentimentale che non è catalogabile con i classici standard? Più probabile la seconda opzione.