Elodie: “Marracash? Innamoratissima”, frecciatina agli ex fidanzati

Elodie è innamoratissima di Marracash. A farlo sapere la stessa cantante durante un’intervista a La Confessione di Peter Gomez, in onda venerdì 15 luglio alle 22.45 su Nove. L’ex concorrente di Amici si è raccontata a 360 gradi: dall’infanzia difficile in periferia agli inizi nel mondo della musica, fino ad arrivare al successo e all’impegno politico. È stato impossibile non tirare in ballo il rapper: i due sono legati dal 2019 ma qualche mese fa hanno attraversato un periodo di crisi che li ha allontanati.

Elodie Di Patrizi è stata piuttosto chiara nel salotto di Gomez:

“Marracash è la persona che amerò di più in tutta la mia vita. Un prossimo fidanzato non sarà contento di questo? Tanto non sarà mai all’altezza”

L’italo-francese ha spiegato che Fabio Bartolo Rizzo – vero nome di Marracash – è una persona fondamentale nella sua vita. Quando ha bisogno di un parere, quando ha un dubbio o un’idea si confronta subito con il collega più grande, tra i pochi a capire chi è realmente la ragazza e ad apprezzare subito la sua storia di vita.

Elodie ha rivelato che Marracash è tante cose: animalesco ed elegante, con uno sguardo profondo che cattura. Poi ha ammesso senza troppi giri di parole:

“Io sono innamoratissima ovviamente, è la persona che amerò di più in tutta la mia vita sicuramente ed è una grande fortuna. Non è detto che capiti. Io l’ho capito adesso cos’è l’amore”

Una chiara frecciatina agli ex fidanzati: a quanto pare nessuno è stato all’altezza di Marracash, che sulla sua storia con Elodie ha scritto l’hit Crazy Love. In passato la Di Patrizi è stata legata a Lele Esposito: un amore nato sui banchi di Amici ma finito subito dopo la fine del talent show. Due ragazzi troppo diversi e per questo il legame si è facilmente spezzato.

La storia d’amore tra Elodie e Marracash

Elodie e Marracash si sono conosciuti e innamorati nel 2019. Galeotto è stato il lavoro: durante le registrazioni della hit radiofonica Margarita i due sono stati travolti dalla passione. Un amore importante ma i due colleghi hanno scelto di non andare a convivere.

Entrambi sono molto indipendenti e ci tengono ai propri spazi. In più di un’intervista Elodie si è detta per niente interessata – almeno per il momento – a matrimonio e figli. A 31 anni la Di Patrizi vuole concentrarsi sulla sua carriera, che sta finalmente spiccando il volo dopo una lunga gavetta.

Negli ultimi anni l’italo-francese è diventata una delle artiste più seguite in Italia, apprezzata per il suo talento ma pure per la sua sensualità. Elodie si è messa in gioco pure in altri settori come la tv e il cinema: ha condotto il Festival di Sanremo 2021 e una puntata de Le Iene e presto debutterà sul grande schermo con un ruolo da protagonista.