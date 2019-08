Iannone e De Lellis, amore senza fine: “Giulia, m’hai regalato un sogno”

Iannone e De Lellis, amore senza fine. Il pilota: “Giulia, mi hai regalato un sogno”

Travolti da un’insolita passione: Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono la vera coppia rivelazione di questa afosa estate. Solo vedere il pilota di Vasto e l’influencer assieme è stato un qualcosa che in pochi si sarebbero immaginati. In più, nessuno avrebbe potuto credere che in così poco tempo i due avrebbero trovato un simile feeling, una comunione sentimentale tanto ardente e passionale. E invece giorno dopo giorno il legame si salda sempre più. Anche perché Giulietta ci sa proprio fare quando si tratta di far girare la testa a un uomo…

Giulia e Andrea, scambio di tenerezze

Poche ore fa la De Lellis ha vestito i panni di organizzatrice di feste e ha preparato una sorpresa da Le mille e una notte al suo Iannone che ha festeggiato i 30 anni (la data esatta del compleanno è il 9 agosto, ma per impegni lavorativi la festa è stata fatta slittare di qualche giorno). Il risultato è stato strabiliante: un evento esclusivo in una location fantastica incastonata nelle terre pugliesi. Andrea è rimasto a bocca aperta, folgorato da una simile festa tanto che sotto al post Instagram in cui la De Lellis ha mostrato una romantica foto della serata le ha riservato parole al miele: “Mi hai regalato un sogno… grazie per tutto ciò che hai fatto. Love you”.

“Le corna stanno bene su tutto”: è già boom di vendite per il libro firmato da Giulia De Lellis

Nel frattempo cresce l’attesa per l’uscita del libro di Giulia, intitolato Le corna stanno bene su tutto. La data in cui sarà disponibile in libreria e online è il 17 settembre, ma la De Lellis-mania è già iniziata, tanto che in moltissimi già sono corsi su Amazon a prenotare il volume. I suoi fan sono così desiderosi di sapere nel dettaglio il contenuto del libro che già la fatica letteraria dell’influencer ha scalato la classifica dei libri più venduti in Italia, nonostante non sia ancora uscito.