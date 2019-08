Giulia De Lellis, la festa e la meravigliosa dedica per Andrea Iannone

Giulia De Lellis organizza una stupenda festa per il compleanno di Andrea Iannone e fa a lui una bellissima dedica

Non possiamo dire il contrario, Giulia De Lellis è proprio imbattibile. Oltre ad essere abile nel suo lavoro di influencer e modella, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è bravissima anche nell’ideare feste di compleanno. La dimostrazione l’ha data in primis alcuni giorni fa per il compleanno della piccola Matilde e poi ieri per il compleanno di Andrea Iannone, il suo fidanzato. Per lui, Giulia ha riservato una festa a dir poco pazzesca nella splendida cornice dei paesaggi pugliesi. Per il party per i 30 anni del pilota, l’influencer si è fatta aiutare dall’organizzatrice Silvia Slitti e il risultato è stato meraviglioso. Per il suo Andrea, Giulia ha fatto si che nulla mancasse. Il compleanno del neo trentenne è però stato festeggiato con alcuni giorni di ritardo. Iannone infatti è nato il 9 agosto ma purtroppo i due, per degli impegni di lavoro di lui, non hanno potuto trascorrere insieme la speciale giornata.

Giulia De Lellis e la dedica per il suo amato Andrea Iannone

Oltre alla bellissima festa, Giulia De Lellis ha dedicato al suo grande amore la celebre frase tratta dal film Blow: “Che tu possa avere, sempre, il vento in poppa, che il sole ti risplenda in viso e che il vento del destino ti porti in alto a danzare con le stelle”. L’influencer sembra aver perso davvero la testa per il suo nuovo fidanzato. I due infatti sembrano sempre più innamorati, l’amore che li ha travolti è davvero enorme. In tanti infatti hanno notato che Giulia, da quando sta con Andrea Iannone, ha una luce particolare negli occhi che, forse, non ha mai avuto. Beh, probabilmente la sua storia con Andrea Damante è stata un po’ più difficile di quella attuale visto che la modella romana ha scritto addirittura un libro sui tradimenti del suo ex ‘Le corna stanno bene su tutto – Ma io stavo meglio senza‘. Andrea Iannone ha ridato alla De Lellis quella felicità e serenità che probabilmente le mancava da un po’.

Giulia De Lellis e la festa da sballo per il suo “Maniac”

Alla festa organizzata per i 30 anni di Andrea Iannone, Giulia De Lellis ha fatto si che nulla mancasse. La coppia dopo essersi goduta qualche momento di puro relax si è poi data, in serata, al puro divertimento tra buon cibo e musica. Al lussuoso banchetto c’erano candele, fiori, piatti tipici pugliesi e soprattutto l’immancabile buon vino. Ma la chicca della festa sono stati i vari gadget che il festeggiato e gli invitati hanno potuto trovare nelle loro camere: posati sui letti infatti hanno potuto trovare ciabattine, pochette e cuscini con la scritta “Maniac”, il soprannome con cui Andrea Iannone si fa chiamare in pista.