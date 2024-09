Iannone amante di Alice Campello? La reazione epica di Elodie

Da circa un mese, da quando è stata annunciata l’inaspettata separazione tra Alice Campello e Alvaro Morata, il mondo del gossip non ha smesso di speculare sui motivi che li avrebbero spinti a prendere questa decisione. La notizia ha sorpreso molti, poiché fino a poco prima dell’annuncio la coppia continuava a mostrarsi innamorata e affiatata sui social. Per otto anni, sono stati una delle coppie più seguite e amate dal pubblico, che vedeva nella loro famiglia, con i loro bambini, una sorta di “famiglia del Mulino Bianco“. Proprio per questo motivo, la loro separazione ha suscitato grande scalpore e alimentato la curiosità nel cercare di scoprire cosa si nasconde dietro quella che, agli occhi di tutti, sembrava la coppia perfetta.

A tal proposito, di recente Fabrizio Corona ha svelato uno scoop inedito sulla coppia, ovvero parlando dell’esistenza di un presunto flirt tra Alice Campello e Andrea Iannone. Secondo quanto riportato, la fonte sarebbe venuto a conoscenza di questa relazione tramite un calciatore professionista di Serie C, conoscente di Morata. La frequentazione, inoltre, sarebbe avvenuta mentre Iannone era già legato sentimentalmente alla sua attuale compagna, Elodie, motivo per il quale si tratterebbe addirittura di un doppio tradimento.

Poco dopo la diffusione del gossip, Alice Campello è immediatamente intervenuta su Instagram ribadendo di non aver mai mancato di rispetto al padre dei suoi figli. Non solo, ha anche confessato di non aver mai visto di persona Iannone. L’influencer veneta sembra essere ormai piuttosto esasperata dalle continue voci di infedeltà che circolano sia su di lei che sul suo ex marito, specificando ancora una volta che i motivi della loro separazione sarebbero ben altri. Ma, come ha reagito invece Andrea Iannone dopo essere stato tirato in mezzo a questa travagliata storia?

Elodie dice la sua sul gossip tra Iannone e Alice Campello: dettagli

Il pilota motociclistico ha scelto di non rispondere alle accuse, mantenendo il silenzio. Al contrario, sembra che la sua fidanzata, Elodie, abbia deciso di dire la sua riguardo questi rumors. Contattata dal settimanale Oggi per un commento sulle affermazioni di Corona, la cantante avrebbe risposto semplicemente con una “sonora e eloquente risata”. Una reazione epica, perfettamente in linea con lo stile di Elodie. Queste voci, dunque, non sembrano aver minimamente scalfito la relazione con Iannone, che procede a gonfie vele, come dimostrano le continue dediche affettuose che si scambiano sui social.