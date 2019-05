Iannone allo scoperto, Belen lontana: nel suo letto c’è una donna, foto

Andrea Iannone allo scoperto, Belen è lontana: nel suo letto c’è una mora, lo scatto intimo del pilota

Andrea Iannone ha voltato pagina. Belen Rodriguez sembra essere un lontano ricordo. Il pilota di Vasto nelle scorse ore è uscito allo scoperto, pubblicando tra le sue Stories Instagram uno scatto dall’alto tasso intimo: una donna sdraiata al suo fianco, nel suo letto. Sull’identità della persona, però, ha preferito mantenere il massimo riserbo, visto che ha optato per immortalarla di spalle e con un filtro in bianco e nero. Chi sarà? Si può già parlare di fidanzata? Alla prima domanda difficile se non impossibile, al momento, dare una risposta. Sulla seconda invece si potrebbe ipotizzare che sì, potrebbe essere la sua nuova fiamma ‘ufficiale’. Uno scatto così intimo veicolato sulla piazza social può infatti essere letto come una vera e propria uscita allo scoperto. Auguri!

Iannone, le dichiarazioni della modella francese Audrey Boutté: “Bravo ragazzo ma deve ritrovare se stesso”

Non è la prima donna con cui Iannone si mostra dopo che è naufragata la relazione con Belen Rodriguez, tornata a riabbracciare Stefano De Martino da poche settimane. Circa due mesi fa infatti il centauro era stato pizzicato in compagnia di Audrey Bouetté, una magnifica modella francese. Peccato che la frequentazione sia durata pochissimo. Motivo? Fu proprio la modella a spiegarlo sui social. “Iannone è un bravo ragazzo che, però, secondo me deve ritrovarsi. Gli auguro il meglio, ora non cerco questo tipo di storie”. Che ora Andrea si ‘sia ritrovato’, sentimentalmente parlando?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: arriva la seconda favola d’amore

Chi sicuramente si è ritrovata è Belen Rodriguez, che ha da poco ricucito la relazione con Stefano De Martino. Dopo settimane di ‘melina’, i due sono usciti allo scoperto pubblicamente e ora stanno vivendo una seconda favola d’amore. Di recente il danzatore partenopeo si è svelato in un’intervista rilasciata alla rivista I’M Magazine, confessando che il momento della separazione dalla modella argentina è stato molto duro, “un fallimento“.